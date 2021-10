Chi è Amedeo Goria? Età, altezza, quanti anni ha, biografia, moglie, fidanzata, oggi e Grande Fratello

Chi è Amedeo Goria? Quanti anni ha? Quando e dove è nato? Quanto pesa? Quanto è alto? Come si chiama la sua fidanzata? Com’è oggi? Amedeo Goria è uno dei giornalisti sportivi più famosi e popolari del nostro Paese. Negli ultimi anni della sua carriera è finito spesso al centro del gossip per le sue fidanzate e le sue partecipazioni ai reality show, tra cui il Grande Fratello Vip 6. Ora conosciamo meglio l’ex marito della conduttrice televisiva Maria Teresa Ruta e papà vip di Guenda Goria, scoprendo età, altezza, peso, biografia, carriera e vita privata.

Amedeo Goria – Foto: Instagram

Chi è Amedeo Goria? La biografia

Amedeo Goria – Foto: Instagram

Amedeo Goria è nato il 16 febbraio 1954, sotto il segno zodiacale dell’Acquario, a Torino. Dopo aver conseguito il diploma presso il liceo classico, ha frequentato la facoltà di Lettere con indirizzo storico.

Chi è Amedeo Goria? La carriera

Nel 1976 ha coronato uno dei suoi sogni: è diventato giornalista professionista. Ha lavorato alla Gazzetta del Popolo, a Tuttosport ed è stato corrispondente da Torino per le pagine del Corriere della Sera (dal 1980 al 1985), de Il Messaggero, de Il Giorno e de La Gazzetta del Mezzogiorno. In Rai dal 1987, prima al TG1 e poi a Rai Sport. Ha condotto Ciao Italia (1989-1990), poi Uno Mattina Estate (ininterrottamente dal 1992 al 1997) per complessive 500 puntate. Per Rai Sport ha seguito le più importanti manifestazioni sportive: dai Mondiali di calcio alle Olimpiadi di Pechino e ha condotto le Notti Olimpiche Invernali di Pyongchang per Rai 2 nel febbraio 2018. Ha inoltre co-condotto La Domenica Sportiva (1993-1994) come opinionista-moviolista e Pole Position (2002-2003) su Rai 1.

Ha recitato, in Annaré (di Ninì Grassia, 1998), ne Il conte di Melissa (di Maurizio Anania, 2000), in tv nello sceneggiato di Rai 2 “L’ultimo rigore” (2002) con Enzo Decaro, ne Il cielo può attendere (film per la tv di Bruno Gaburro, 2005) e in E guardo il mondo da un oblò di Stefano Calvagna (2007). Ha avuto anche un cameo, nel ruolo di sé stesso, in Vita Smeralda di Jerry Calà (2006) e ne L’allenatore nel pallone 2 di Sergio Martino (2008). Ha recitato anche in due spettacoli teatrali, nel 1995 e 1996: Carlotta’s way di Adriano Vianello e Il colpo della Strega di John Graham.

Nel dicembre 2020 ha pubblicato il romanzo giallo Il sacrificio del re, ambientato nel mondo del calcio. Il 16 febbraio 2021 Goria è andato in pensione, lasciando la Rai dopo 34 anni.

Dal 13 settembre 2021 ha preso parte al cast della sesta edizione del Grande Fratello VIP.

Chi è Amedeo Goria? La vita privata

Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria a Storie Vere – Foto: Screenshot da video

Amedeo Goria si è unito in matrimonio con la conduttrice televisiva Maria Teresa Ruta nel 1987. Dal matrimonio sono nati due figli: Guenda Goria nata nel 1988 e Gianamedeo nato nel 1992. Amedeo e Mariateresa si sono separati nel 1999, nonostante vivessero separati già dal 1996, divorziando poi nel 2004. Oggi non ama avere rapporti sentimentali piuttosto rigidi, ma liberi.