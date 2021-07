Chi è Amodio Curci? Biografia, vita privata e curiosità del cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Chi è Amodio Curcio? Biografia, vita privata e curiosità del cavaliere del trono over di Uomini e Donne che ha stregato il parterre con il suo savoir-faire.

Amodio Curci- foto instagram.com

Amodio Curci: Biografia e vita privata

Amodio Curci è nato nel 1965 e vive a Salerno ma, a parte queste poche informazioni, non si sa molto della sua vita privata.

Quello che si sa è che l’uomo vive con sua madre e non ha relazioni d’amore in corso, visto che sta partecipando al people show pomeridiano di Maria De Filippi.

Amodio Curci: Lavoro

Amodio Curci- foto instagram.com

Attualmente Amodio Curci gestisce e lavora in una fabbrica di fuochi d’artificio nella città in cui vive, Salerno.

Sul sito della sua attività si legge: “Estrema precisione nella fabbricazione dei fuochi d’artificio e messa in opera in completa sicurezza…Ambientazioni sempre moderne che si fondono in completa armonia con i fuochi pirotecnici e la musica…”

Amodio Curci a Uomini e Donne

Amodio Curci- foto instagram.com

Amodio Curci arriva a Uomini e Donne 2020-2021 durante il format misto e si presenta come un uomo simpatico, attivo e piacente.

Dopo la sua presentazione, Amodio ha incuriosito diverse dame del parterre femminile, prima tra tutte Francesca Babini.

I due hanno iniziato a conoscersi e le cose tra i due sembrano andare benissimo, rivelando una grande intesa.

Amodio Curci: Instagram e Facebook

Amodio Curci è molto attivo sui social, infatti ha un profilo Instagram e un account Facebook ricchi di informazioni personali e foto.

Tra gli scatti più apprezzati ci sono quelli che lo ritraggono nella vita di tutti i giorni e quelli in compagnia dei suoi amici.