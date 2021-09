Chi è Andrea Casalino? Età, altezza, biografia, film, Uomini e Donne, Grande Fratello e Instagram del modello e attore

Chi è Andrea Casalino? Quanti anni ha? Quando e dove è nato? Quanto è alto? Il modello e attore pugliese ha esordito come concorrente a Mister Italia 2010, dove ha vinto la fascia di L’uomo ideale d’Italia, e corteggiatore a Uomini e Donne per poi prendere parte ad alcune fiction dell’Ares di Alberto Tarallo e Teodosio Losito. Ha sfilato per diversi brand di abbigliamento e accessori ed è stato scelto come testimonial per diverse pubblicità. Ora però conosciamolo meglio, scoprendo età, altezza, peso, biografia, carriera e vita privata.

Andrea Casalino – Foto: Facebook

Chi è Andrea Casalino? La biografia

Andrea Casalino – Foto: Facebook

Andrea Casalino è nato il 15 luglio del 1983, sotto il segno zodiacale del Cancro, a Brindisi. Fisico perfetto, capelli castani e occhi marroni per il giovane modello e attore pugliese. Si è diplomato nel 2009 all’Istituto Tecnico Industriale E. Majorana a Brindisi e ha continuato gli studi all’Università del Salento. Ama molti bambini ed è zio di Greta, che adora follemente.

Chi è Andrea Casalino? La carriera

Andrea Casalino con Gabriel Garko sul set della fiction dell’Ares – Foto: Facebook

Andrea ha debuttato nel mondo dello spettacolo come concorrente di Mister Italia 2010 di Claudio Marastoni. Poi ha partecipato come corteggiatore a Uomini e Donne. Ha portato avanti la sua carriera da modello, sfilando per Scervino e indossando per Intimissimi, Falconeri, Carrera e molti altri brand. Ha fondato la Uroboro Crossfit, che gestisce a livello familiare e diventa anche direttore della comunicazione e dell’immagine per la casa di moda di abiti da cerimonia, La Maison Luigi Convertini. Ha recitato per alcuni film e fiction come Rodolfo Valentino – La leggenda (2014), con Gabriel Garko, Asia Argento, Adua Del Vesco ed Elena Russo, Squadra Anti-Mafia 8 (2016), con Fabio Troiano, Giulio Berruti, Silvia D’Amico, Davide Iacopini e Paolo Pierobon, e L’Ispettore Coliandro (2017) nel ruolo di carabiniere. Nel 2021 è nel cast dei concorrenti del reality show di Canale 5, il Grande Fratello Vip 6 di Alfonso Signorini. La sua scheda di presentazione presente sul sito web del GF Vip e di Mediaset hanno scatenato una querelle tra lui e il vero vincitore di Mister Italia 2010, Miky Falcicchio. Perché? Nel sottotitolo della scheda di presentazione del concorrente Andrea Casalino viene riportato: “Tra i concorrenti che abiteranno la Casa ci sarà anche l’ex Mister Italia“.

Nella descrizione si legge: “Classe 1983, di Brindisi, Andrea fa il modello e testimonial di molti brand. A 20 anni viene eletto Mister Italia e finisce sui set di alcune fiction come Rodolfo Valentino – La leggenda e Squadra Antimafia. Non abbiamo dubbi, quindi, che attirerà molto l’attenzione nella Casa più spiata d’Italia”.

In seguito alla nostra intervista virale a Miky Falcicchio, la scheda di presentazione di Andrea Casalino è stata rettificata però soltanto nella descrizione ma sul sito di Mediasetplay risulta che Andrea Casalino ha vinto Mister Italia 2010.

Miky Falcicchio, vincitore di Mister Italia 2010, con gli altri fasciati del concorso tra cui Andrea Casalino – Foto: Belliditalia.blogspot.com





Chi è Andrea Casalino? La vita privata

Andrea Casalino – Foto: Facebook

Per quanto riguarda la sua vita privata, Andrea Casalino è finito al centro del gossip per presunti flirt con Paola Caruso e Alessia Macari. Al momento non ha una fidanzata, è felicemente single. Al suo profilo Instagram @andreacasalinoreal sono iscritti oltre 151mila followers.