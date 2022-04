Chi è Aneta Buchtova? Biografia, vita privata, lavoro e Instagram della dama del trono over di Uomini e Donne che ha conosciuto meglio Diego Tavani e Armando Incarnato.

Aneta Buchtova- foto facebook.com

Aneta Buchtova: Biografia e vita privata

Aneta Buchtova è nata negli anni ’80 in Repubblica Ceca, ma ormai vive da anni nella Capitale italiana.

Non si sa molto della donna, salvo che ama particolarmente gli uomini dall’aspetto mediterraneo (proprio come Armando Incarnato).

Aneta Buchtova: Lavoro

Aneta Buchtova ha un negozio chiamato Abottega a Roma, dove si possono comprare abiti, accessori, complementi d’arredo e altro ancora.

Aneta Buchtova a Uomini e Donne

Aneta Buchtova a Uomini e Donne- foto instagram.com

Capelli platino e sguardo dolce: Aneta Buchtova è arrivata a Uomini e Donne e ha attirato subito le attenzioni di molti cavalieri del parterre.

Nonostante l’imbarazzo iniziale, Aneta inizia a uscire con Diego Tavani, ex quasi scelta della veterana del programma Ida Platano. Le cose tra i due non sono andate per il verso giusto.

A interessarsi ad Aneta è stato anche Armando Incarnato, il quale aveva già “puntato” Alessandra (ex frequentazione di Diego).

Armando e Alessandra sono usciti all’insaputa di Aneta, rivelandolo a tutti e alla stessa dama in puntata. Da quel momento in poi le cose tra lei e il cavaliere napoletano si sono incrinate.

Aneta non ha mai nascosto la propria difficoltà ad aprirsi facilmente e infatti Armando ha lamentato da subito questo aspetto.

Purtroppo, dopo lo scossone, la frequentazione tra Aneta e Armando è terminata, lasciando aperta la porta ad altre conoscenze.

Aneta Buchtova: Instagram e altri social

Aneta Buchtova- foto facebook.com

Aneta Buchtova ha un profilo privato Instagram attivo e un account Facebook, ma non lascia trapelare molte informazioni e foto social.

Dagli scatti postati, però, si può intuire quanto alla dama piaccia viaggiare, stare in compagnia delle amiche e dedicarsi al suo carlino Onofrio.