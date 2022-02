Chi è Antonio Medugno? Quando e dove è nato? Quanti anni ha? Quanto è alto? Quanto pesa? Come si chiama sua madre? Antonio Medugno è un influencer molto popolare e seguito su Instagram e TikTok. La popolarità l’ha raggiunta partecipando come concorrente al famoso reality show di Canale 5, il Grande Fratello Vip 6 di Alfonso Signorini. Medugno è entrato nella Casa più spiata d’Italia alcune settimane prima della fine del programma tv di Mediaset. Ora conosciamolo meglio, scoprendo età, altezza, peso, biografia, lavoro e vita privata.

Antonio Medugno – Foto: Instagram

Chi è Antonio Medugno? Biografia

Antonio Medugno – Foto: Instagram

Antonio Medugno è nato a Napoli nel 1998. Al momento non si hanno molte informazioni su di lui. Infatti non si conoscono né la data di nascita né il suo segno zodiacale. Non sappiamo le sue misure, ma data la sua professione di modello la sua altezza e la sua prestanza fisica sono innegabili. Adora il papà ed è il primo di tre figli: Antonio ha un fratello di 20 anni ed una sorella di appena 9. Per lo stile si ispira molto al cantante Harry Styles. Si definisce emotivo e sensibile. Nel suo armadio non mancano mai gli indumenti sportivi, per tenersi sempre in forma.

Chi è Antonio Medugno? Lavoro e vita privata

Antonio Medugno – Foto: Instagram

Non ha studiato per diventare modello, ma si è ispirato ai suoi influencer preferiti per le pose, e ad altri modelli per il portamento. Ha collaborato con Richmond e Moschino. Ha creato da pochi mesi il profilo su TikTok, arrivando a sfiorare i 3 milioni di followers, postando sempre con dedizione e attenzione ai contenuti. Al suo profilo Instagram risultano iscritti oltre 350mila followers.

Il 28 gennaio 2022 è entrato ufficialmente nel cast del reality show, Il Grande Fratello Vip assieme a Gianluca Costantino. Sulla vita privata dell’influencer però c’è ancora grande mistero e in particolare non si sa se Antonio sia fidanzato oppure single. Una delle ex fiamme è stata una delle protagoniste di Uomini e Donne, Giulia D’Urso.