Chi è Benedetta Porcaroli? Anni, altezza, peso, film, Baby, Perfetti sconosciuti e David di Donatello

Chi è Benedetta Porcaroli? Quanti anni ha? Quanto è alta? Quanto pesa? La giovane e promettente attrice ha raggiunto la popolarità e il successo grazie al ruolo dell’adolescente Chiara Altieri nella fortunatissima e amatissima serie drammatica Baby. Benedetta Porcaroli ha poi conquistato il grande pubblico con il film 18 regali, al fianco di Vittoria Puccini ed Edoardo Leo, per la regia di Francesco Amato ottenendo la candidatura come migliore attrice non protagonista al David di Donatello e vincendo il Premio David Giovani 2021. Ora conosciamola meglio, scoprendo età, altezza, peso, biografia, lavoro e vita privata di Benedetta Porcaroli.

Benedetta Porcaroli ai David di Donatello 2021 – Foto: Instagram

Chi è Benedetta Porcaroli? La biografia e la vita privata

Benedetta Porcaroli con la mamma – Foto: Instagram

Benedetta Porcaroli è nata l’11 giugno 1998, sotto il segno zodiacale dei Gemelli, a Roma. Alta 168 cm, pesa 47 chili, capelli castani e occhi verdi. Ha un fratello di nome Guglielmo. I suoi genitori sono separati, ma va d’accordo con entrambi. Ha iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo come modella per il brand Subdued. Fin da piccola ha imparato ad amare i cavalli, anche grazie al maneggio di famiglia in Umbria ed è tifosa della Roma. Il suo idolo è l’ex capitano giallorosso Francesco Totti.

Per quanto riguarda la sua vita privata, dal novembre 2016 a luglio 2017 la giovane attrice ha avuto una storia d’amore con Edoardo Soleri, di un anno più grande di lei. Il ragazzo è un ex calciatore della Roma. Attualmente è fidanzata con l’attore e regista Michele Alhaique, con cui convive dall’inizio del 2020. Michele ha 19 anni in più rispetto a Benedetta ma d’altronde la differenza d’età non conta in amore. L’attrice è molto amata e popolare sui social, in particolar modo su Instagram dove il suo account ufficiale @bennipi è seguito da oltre 1,5 milioni di follower.

Chi è Benedetta Porcaroli? La carriera

Benedetta Porcaroli – Foto: Instagram

Ha esordito sul piccolo schermo nel 2015 con la popolare serie televisiva di Rai 1 Tutto può succedere, interpretando il personaggio di Federica Ferraro, dal 2015 al 2018. Il suo esordio cinematografico è nel 2016, con il film di successo Perfetti sconosciuti, nel ruolo di Sofia. Dal novembre 2018 ha interpretato il personaggio di Chiara, protagonista della serie televisiva italiana Baby, diretta da Andrea De Sica, Anna Negri e Letizia Lamartire, prodotta da Fabula Pictures, distribuita da Netflix.

Nel 2020 è al cinema al fianco di Vittoria Puccini ed Edoardo Leo con 18 regali, per la regia di Francesco Amato ottenendo la candidatura come migliore attrice non protagonista al David di Donatello e vincendo il Premio David Giovani 2021. Benedetta ha inoltre recitato nel videoclip del brano Maradona y Pelé, del gruppo musicale Thegiornalisti e per 16 Marzo di Achille Lauro.