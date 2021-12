Chi è Biagio D’Anelli? Quanti anni ha? Quanto è alto? Che lavoro fa? Con chi è fidanzato? Quale è il suo profilo Instagram? Ha una pagina su Wikipedia? Biagio D’Anelli è diventato noto al grande pubblico per aver partecipato come concorrente al Grande Fratello Vip 11 e per la sua discussa, “mediatica” e chiacchierata love story con la sua ex fidanzata Simona Salvemini. Spesso opinionista tv nei salotti di Barbara d’Urso, Biagio è finito spesso al centro del gossip per scoop finti, veri o verosimili. Ora conosciamo meglio l’opinionista tv e concorrente del GF Vip 6, scoprendo la sua età, altezza, biografia, carriera e vita privata.

Biagio D’Anelli – Foto: Facebook

Chi è Biagio D’Anelli? La biografia

Biagio D’Anelli alla guida di un quad – Foto: Facebook

Biagio D’Anelli è nato il 9 febbraio 1983, sotto il segno zodiacale dell’Acquario, a San Giovanni Rotondo in provincia di Foggia. Alto 180 cm, pesa 82 chili, capelli castani, occhi marroni e fascino mediterraneo per l’ex concorrente del GF 11. Ha iniziato fin da adolescente a lavorare nel mondo degli eventi e feste.

Chi è Biagio D’Anelli? La carriera

Biagio D’Anelli alla consolle – Foto: Facebook

Ha acquisito popolarità grazie al GF 11 ed è stato poi ospite nei salotti tv di Barbara d’Urso per commentare vicende di gossip e attualità. Il suo lavoro principale è quello di deejay e talent scout.

Simpatico, irriverente e allegro, Biagio è molto seguito e popolare sui social network. Le sue Instagram Stories sono molto seguite. Al suo profilo Instagram @biagiodanelli risultano iscritti 110mila followers. Il dj, opinionista e talent scout pugliese non ha una pagina su Wikipedia e il suo profilo Twitter risulta non aggiornato dal 2014. Ha una sua pagina ufficiale su Facebook. Viene seguito dall’agenzia Starsmanagement. A settembre 2021 ha lanciato la sua autocandidatura insieme all’attrice Vera Gemma come concorrente del Grande Fratello Vip 6 tramite Instagram Story. L’appello è stato raccolto dagli autori del famoso e popolare reality show di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini, e Biagio è un nuovo concorrente del GF Vip 6.

Chi è Biagio D’Anelli? La vita privata

Biagio D’Anelli – Foto: Facebook

Biagio è finito spesso sulle copertine dei giornali di cronaca rosa e nei salotti tv per scoop veri, finti o presunti legati alla sua vita privata e a quella dei vip del jet set nazionale. La fidanzata attuale di Biagio D’Anelli è Silvana Curcio. Lei lavora come manager di una nota azienda di calzature. I due hanno confermato la loro love story a Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso.