Chi è Blanco? Età, altezza, biografia, Wikipedia, album, Sanremo, fidanzata del cantante, Instagram, Mahmood

Blanco è uno dei giovani cantanti più promettenti e validi dello scenario musicale nazionale.

Chi è Blanco? La biografia

Blanco è il nome d’arte di Riccardo Fabbriconi. L’artista è nato a Calvagese della Riviera, un piccolo paesino di 3000 abitanti in provincia di Brescia, il 10 febbraio del 2003 sotto il segno zodiacale dell’Acquario. Suo padre è di Roma, trapiantato a Brescia proprio dopo aver conosciuto la sua anima gemella. Per questo motivo è anche un tifoso della Roma. Da piccolo ascoltava Lucio Battisti, Lucio Dalla e Pino Daniele grazie al padre, nonché gran parte del pop radiofonico; durante l’adolescenza si è poi avvicinato al mondo dell’hip hop. In passato ha giocato lui stesso a calcio e in generale ama praticare sport. Ha suonato la tromba nella marching band di Bedizzole (paese vicino al suo) per qualche tempo, salvo poi annoiarsi. Ha suonato per un periodo anche pianoforte e chitarra. Ha diversi tatuaggi sul proprio corpo, tra cui la scritta “celeste”. Sul petto ha raffigurato un angelo che lo rappresenta: è buono come lui, ma ha la corona di spine che rappresenta il suo lato “marcio”.

Chi è Blanco? La carriera e la vita privata

A giugno 2020 ha pubblicato su SoundCloud l’EP Quarantine Paranoid, con il quale si è fatto notare dalla Universal Music che gli ha proposto un contratto discografico. L’8 gennaio 2021 è stato reso disponibile La canzone nostra, singolo realizzato in collaborazione con il produttore Mace e il rapper Salmo. Ha riscosso grande successo, tanto da arrivare primo nella classifica dei singoli italiana, prima volta per un singolo di Blanco e riceverà poi cinque dischi di platino per aver prodotto oltre 350 000 unità vendute. Ha fatto seguito il singolo di debutto Notti in bianco, brano che raggiungerà il secondo posto della Top Singoli della FIMI.

Il 25 febbraio 2021 è uscito Paraocchi, in grado anch’esso di raggiungere la top ten della hit parade. Il 18 giugno 2021 è stato pubblicato il singolo Mi fai impazzire che vede la partecipazione del rapper Sfera Ebbasta. Dopo aver asceso la Top Singoli, sale al primo posto che mantiene per otto settimane consecutive, venendo certificato sestuplo platino con 420 000 unità.

Il 10 settembre 2021 l’artista ha pubblicato il disco d’esordio Blu celeste, contenente nove tracce inedite prodotte da Michelangelo, nonché i singoli precedentemente pubblicati Notti in bianco, Ladro di fiori e Paraocchi. Il disco, che ha debuttato direttamente al primo posto della classifica degli album italiana, è stato certificato disco d’oro dalla FIMI dopo una settimana per aver totalizzato oltre 25 000 unità di vendita a livello nazionale e disco di platino la settimana successiva. Nello stesso periodo di riferimento, l’omonimo singolo si è piazzato in cima alla relativa classifica e il cantante ha occupato l’intera top ten con i suoi brani.

Ha partecipato al Festival di Sanremo 2022, in duetto con Mahmood, con il quale ha interpretato il brano d’amore Brividi. La critica ha osservato come per la prima volta nella storia del Festival un’esibizione abbia messo sullo stesso piano l’amore omosessuale e quello tra un uomo e una donna.

Blanco è fidanzato con una ragazza di nome Giulia. La prima uscita ufficiale della coppia è stata ai Seat music Awards, e successivamente Giulia ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram. Blanco e la fidanzata Giulia sono stati visti mano nella mano anche in centro a Milano. Il giovane artista ha una pagina su Wikipedia ed è molto seguito sui social, in particolar modo su Instagram dove al suo account @blanchitobebe risultano iscritti oltre 1,2 milioni di followers.

LA DISCOGRAFIA DI BLANCO

Album in studio

2021 – Blu celeste

Singoli

2020 – Belladonna (Adieu)

2020 – Notti in bianco

2020 – Ladro di fiori

2021 – La canzone nostra (con Mace e Salmo)

2021 – Paraocchi

2021 – Mi fai impazzire (con Sfera Ebbasta)

2021 – Blu celeste

2021 – Finché non mi seppelliscono

2022 – Brividi (con Mahmood)