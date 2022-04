Chi è Blind? Età, altezza, peso, famiglia, biografia, Wikipedia, X Factor, artista, Isola dei famosi, cantante, fidanzata

Chi è Blind? Quanti anni ha? Quando e dove è nato? Come si chiama all’anagrafe? Qual è quindi il suo vero nome e cognome? Qual è il suo segno zodiacale? Quanto è alto? Quanto pesa? Chi è la sua fidanzata? Blind è diventato noto al grande pubblico per aver partecipato e per essersi classificato terzo al talent show di Sky, X Factor 17. Nel 2022 ha partecipato come naufrago vip all’Isola dei famosi, reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Ora conosciamolo meglio, scoprendo età, altezza, peso, biografia, carriera e vita privata del famoso rapper.

Chi è Blind? Biografia dell’artista

Blind è il nome d’arte di Franco Rujan nel 2000 a Perugia ed è cresciuto nella periferia della città chiamata Ponte San Giovanni. I dati relativi al peso e all’altezza non sono noti. Blind significa cieco, questo perché lui dice di essere cieco quando vuole raggiungere un obiettivo, va dritto per la sua strada per raggiungerlo senza vedere gli ostacoli. Al momento non c’è un pagina in italiano su Wikipedia.

L’artista ha avuto un’infanzia complicata a causa dei litigi dei genitori per via delle scarse risorse economiche e per le diverse prospettive. Blind ha raccontato come sua madre abbia avuto diversi infarti nella sua vita, uno dei quali proprio mentre veniva picchiata dalla sorella di Blind. Con il padre invece Franco Rujan non ha avuto contatti per tanti anni avendo tagliato i ponti, tuttavia sembra che recentemente abbiano ricominciato a parlarsi. All’età di 15 anni ha iniziato a fare uso di droga. All’età di 16 anni ha ricevuto già tre denunce a suo carico. La musica è la sua vocazione e sin dall’età di 15 anni rappresenta una valvola di sfogo e un modo per esprimere i suoi sentimenti e le sue emozioni.

Chi è Blind? Carriera e vita privata dell’artista

A salvarlo è stata la fidanzata Greta Tignani. Grazie a lei ha chiuso con la droga e ha raggiunto il successo grazie a X Factor 17, dove si è piazzato al terzo posto. Dopo l’uscita dal talent show, ha pubblicato il singolo Promettimi insieme a Guè Pequeno e ha preso parte a uno spot Ringo per la campagna #RingoGenerations2021.

Ha poi scelto di partecipare come naufrago vip all’Isola dei famosi 2022 per mettersi in gioco e, come ha fatto spesso nella sua vita, affrontare una sfida con se stesso. Il suo aspetto da duro nasconde un ragazzo dal cuore d’oro pronto a collaborare con il gruppo. Blind è molto seguito sui social, in particolar modo su Instagram dove al suo account ufficiale @blind_psg risultano iscritti oltre 156mila followers.