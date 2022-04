Chi è Bruno di Uomini e Donne? Biografia, lavoro e vita privata del cavaliere del trono over che è uscito con Vincenza e Pinuccia.

Bruno Uomini e Donne- foto instagram.com

Bruno di Uomini e Donne: Biografia e vita privata

Bruno è nato nel 1936 e attualmente abita a Moricone, un piccolo comune dell’area metropolitana di Roma.

La vita di Bruno è stata particolarmente dura: ha fatto i conti con la morte della moglie quando aveva 50 anni e qualche anno fa ha affrontato la morte della figlia.

Dall’evento tragico Bruno ha scelto di trasferirsi in un altro condominio, avvicinandosi al laboratorio di salumi del figlio.

Adesso Bruno vive da solo in una piccola casa ristrutturata e si fa aiutare da una donna per gestirla. In futuro vorrebbe condividere la routine con una donna.

Bruno: Lavoro

Attualmente Bruno è in pensione, ma è stato un Vigile del Fuoco. L’uomo è stato insignito Cavaliere dal presidente Sandro Pertini.

Bruno a Uomini e Donne

Bruno a Uomini e Donne- foto instagram.com

Non è la prima volta che Bruno partecipa a Uomini e Donne: oltre 8 anni fa ha conosciuto meglio Gemma Galgani e ha frequentato la signora Francesca. Con lei ha deciso di abbandonare il programma.

La storia tra Bruno e Francesca è andata bene, fino a quando l’uomo non ha subito la perdita della figlia 49enne. I due si sono allontanati, pur restando in ottimi rapporti.

Adesso Bruno è arrivato a Uomini e Donne con le idee chiare: trovare una donna compatibile che possa trasferirsi a casa sua.

Il cavaliere del trono over ha conosciuto meglio Lucia, salvo concentrarsi subito su Vincenza. I due sono usciti insieme, ma la voglia di Bruno di non perdere tempo ha fatto indietreggiare la dama.

Dopo un botta e risposta in studio, Bruno ha chiuso la conoscenza con Vincenza e ha iniziato a uscire con Pinuccia. Tra loro, però, non è scattato nulla.

A questo punto Bruno ha fatto un passo indietro e ha dichiarato il suo interesse mai sopito per Vincenza. I due si sono dati un’altra opportunità.