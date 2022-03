Chi è Carmen Di Pietro? Anni, altezza, peso, figli, marito, oggi, compagno, fisico, Isola dei famosi, Wikipedia

Chi è Carmen Di Pietro? Quando e dove è nata? Qual è il suo segno zodiacale? Quanto è alta? Quanto pesa? Quanti anni ha? Quanti figli ha? Come si chiamava il suo primo marito? E il suo attuale compagno? Carmen Di Pietro è una famosa e popolare showgirl, opinionista tv e concorrente di numerosi reality show della televisione italiana oltre che membro del salottino di Avanti un altro. Ora conosciamola meglio, scoprendo altezza, età, peso, biografia, carriera e vita privata della soubrette ed ex modella di origini lucane.

Carmen Di Pietro – Foto: Facebook

Chi è Carmen Di Pietro? La biografia

Carmen Di Pietro, nome d’arte di Carmela Tonto, è nata il 24 maggio 1965, sotto il segno zodiacale dei Gemelli, a Potenza. Alta 165 cm, pesa 60 chili, fisico perfetto, capelli castani, occhi marroni e fascino mediterraneo. Cresciuta con la sua famiglia in Basilicata con la mamma Emma, il padre Donato, i due fratelli Giuseppe e Vito, e la sorella Maria, morta ad appena 3 anni. Il lavoro del padre, ferroviere, ha portato la famiglia a trasferirsi, prima a Bologna e poi a Salerno, città in cui Carmen ha frequentato le scuole (dalle elementari in poi). Dopo il diploma all’Istituto Magistrale, Carmen ha viaggiato tra Roma, Milano, Londra, Madrid e Parigi, grazie al suo lavoro da modella.

Chi è Carmen Di Pietro? La carriera

Nel 1986 ha iniziato a lavorare come attrice e nel 1991 è stata protagonista di alcuni film erotici, tra i quali Il diavolo nella carne e Ossessione fatale, di Joe D’Amato. Ha raggiunto la popolarità nei primi anni Novanta grazie alle sue partecipazioni televisive con Gianni Ippoliti, su Rai1 con Le sfumature di Ippoliti e su Rai 3 con Spazio Ippoliti. Dopo l’affermazione come attrice in diversi spettacoli teatrali e pellicole cinematografiche Carmen ha anche lavorato come conduttrice in diverse trasmissioni televisive locali. Ha poi partecipato come attrice a diversi film e anche a teatro. Ha preso parte come opinionista tv e showgirl a diversi programmi tv e radiofonici. Nel 2004 è stata tra i protagonisti del reality di Rai 2 L’isola dei famosi e nel 2005 è stata nel cast di Domenica In, presentato da Mara Venier, in qualità di soubrette. Dal 2011 al 2013 è stata opinionista nel programma di Rai 1 Verdetto finale.

Nel 2017 ha partecipato come concorrente alla seconda edizione del Grande Fratello VIP in onda su Canale 5, condotto da Ilary Blasi. Nel 2019 ha partecipato al cooking show La prova del cuoco per alcuni episodi. Nel 2022 è tornata come naufraga vip all’Isola dei famosi, ma in coppia con suo figlio Alessandro.

Chi è Carmen Di Pietro? La vita privata

Carmen Di Pietro – Foto: Facebook

Carmen Di Pietro si è unita in matrimonio per la prima volta con Sandro Paternostro, storico corrispondente Rai da Londra e personaggio che ha segnato la storia del giornalismo e della televisione italiana, il 17 giugno 1998 dopo 5 anni di fidanzamento, scatenando aspre polemiche e reazioni. Rimasta vedova il 23 luglio 2000, Carmen non si è voluta sposare per non perdere la cospicua pensione di reversibilità del defunto marito. Successivamente, all’età di 36 anni, è diventata mamma di Alessandro e, a 43, di Carmelina. Entrambi i figli sono frutto della relazione con il suo ormai ex compagno, Giuseppe Iannoni. Finita la relazione nel 2016 con Giuseppe Iannoni, Carmen oggi è felicemente single. Ha una pagina su Wikipedia e una su Facebook. Al suo profilo Instagram @carmendipietroofficial risultano iscritti oltre 501mila followers.