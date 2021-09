Chi è Carmen Russo? Anno di nascita, quanti figli ha, gravidanza, matrimonio, dieta, oggi e GF Vip

Chi è Carmen Russo? Qual è il suo anno di nascita? Quanti figli ha? Quando si è unita in matrimonio con Enzo Paolo Turchi? Segue una dieta particolare? Com’è oggi? Per la verità Carmen Russo non ha bisogno di presentazioni. Lei è una delle ballerine e showgirl più famose, stimate e popolari del nostro Paese. Ha preso parte a numerosi programmi tv e reality show. Ora conosciamola meglio, scoprendo età, altezza, biografia, carriera e vita privata.

Carmen Russo – Foto: Facebook

Chi è Carmen Russo? La biografia

Carmen Russo è nata il 3 ottobre 1959, sotto il segno zodiacale della Bilancia, a Genova. Figlia del poliziotto Giovanni Russo e della cassiera di un cinema Giuseppina Gherardini, Carmela Carolina Fernanda Russo (questo è il suo nome all’anagrafe) si è appassionata alla danza classica fin da bambina. All’età di 15 anni ha partecipato a Miss Italia. Il suo talento e il suo carattere la portano ben presto ad intraprendere la carriera da ballerina professionista.

Chi è Carmen Russo? La carriera

Carmen Russo – Foto: Instagram

Ha iniziato la sua carriera come modella, showgirl e ballerina negli anni Settanta. Negli anni Ottanta, Carmen ha posato senza veli per alcune celebri riviste come “Playboy” e “Playman” che l’hanno resa famosa in tutt’Italia. Successivamente Carmen è approdata nel mondo della televisione, prima in alcuni spot pubblicitari e poi come attrice impegnata sia nelle fiction che sul maxischermo. Celebre volto del Drive In, Russo ha recitato in molti generi: horror, polizieschi, commedie. Negli anni infatti ha pubblicato diversi album e ha recitato insieme ad attori celebri come Lino Banfi, Alvaro Vitali e molti altri ancora. Successivamente ha partecipato come ballerina, opinionista tv e showgirl a diversi varietà e programmi tv. Nel 2006 ha vinto il reality show spagnolo Supervivientes: Perdidos en el Caribe. Nel 2009 ha pubblicato il libro autobiografico La mia nuda verità per Armando Curcio Editore e nel 2018 ha lanciato il suo secondo libro intitolato Completamente io. Desideravo essere chiamata mamma per Pathos edizioni,. Poi ha preso parte come concorrente a Tale e Quale Show di Carlo Conti e ai reality show L’Isola dei famosi 1 e il Grande Fratello Vip 2 e 6.

Chi è Carmen Russo? La vita privata

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi con la figlia – Foto: Facebook

Carmen Russo è legata da tantissimi anni al collega ballerino Enzo Paolo Turchi. Le nozze vip si sono celebrate nel 1987. Nel 2013, all’età di 54 anni, Carmen ha messo al mondo la loro unica figlia Maria grazie alla fecondazione assistita. I due personaggi famosi hanno deciso di rinnovare il proprio amore sposandosi nuovamente nel 2015 su proposta della piccola Maria. Segue una dieta particolare e anche oggi è sempre al top della forma.