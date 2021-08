Chi è Cataldo Coccoli? Biografia, lavoro, curiosità e Instagram del cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Chi è il nuovo cavaliere di Gemma Galgani?? Biografia, lavoro, curiosità e Instagram del cavaliere del trono over di Uomini e Donne Cataldo Coccoli.

Cataldo Coccoli- foto instagram.com

Cataldo Coccoli: Biografia e vita privata

Cataldo Coccoli è nato a Taranto nel 1962, ma vive da oltre 40 anni nella città di Napoli. Per il resto, però, non si sa molto del cavaliere del trono over.

Quello che si sa di Cataldo arriva direttamente dalle foto social postate da lui: ha un matrimonio alle spalle, ha avuto dei figli e ama godersi la vita.

Cataldo Coccoli: Lavoro

Cataldo Coccoli si è dichiarato artista sui suoi profili social, ma non ha specificato quale sia la sua reale occupazione.

Cataldo Coccoli a Uomini e Donne

Cataldo Coccoli a Uomini e Donne- foto instagram.com

Cataldo Coccoli arriva a Uomini e Donne per corteggiare la veterana del people show pomeridiano di Maria De Filippi.

“Mi interessi, sono qui per te, per conoscerti e per portarti un po’ di coccole – ha detto il cavaliere del trono over – Vivimi, conoscimi e poi ci mettiamo insieme”.

La dama torinese non sembra propensa a lasciarsi andare, nonostante l’uomo abbia mostrato un romanticismo di vecchio stampo.

Dal canto suo, nonostante le ritrosie di lei, Cataldo ha già manifestato l’interesse di lasciare il programma con Gemma. Per la dama il suo approccio è troppo fisico e tutto sembra piuttosto affrettato.

Le critiche nei confronti della veterana non sono mancate e i dubbi hanno spinto Gemma a non voler proseguire la conoscenza.

Quando l’uomo le ha proposto di uscire dal programma insieme, però, la Galgani ha rifiutato perché convinta di essere stata coinvolta in una strategia. Così Cataldo ha abbandonato lo studio.

Cataldo Coccoli: Instagram

Cataldo Coccoli- foto instagram.com

Cataldo Coccoli possiede un profilo Instagram attivo che continua conta pochi followers (cosa destinata a cambiare anche grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne).

Tra le foto più apprezzate ci sono quelle che lo ritraggono in compagnia dei figli e quelle che lo immortalano nelle sue passione, dal mare alla danza.