Chi è Catia Franchi? Biografia, vita privata, lavoro e Instagram della dama del trono over di Uomini e Donne che ha sfidato tutti con il suo temperamento forte.

Catia Franchi- foto instagram.com

Catia Franchi: Biografia e vita privata

Catia Franchi è nata a Bologna nel 1968 ed è cresciuta insieme i suoi quattro fratelli, tra i quali c’è anche la stilista di moda Elisabetta Franchi.

Non si sa molto della sua vita sentimentale e del suo passato, tranne per il fatto che ha dovuto affrontare una dura battaglia contro il tumore.

“Quando sono uscita dall’ambulatorio mi è venuta una gran rabbia e mi sono detta: ‘Basta, adesso voglio vivere!’. Ho deciso di porre fine al mio matrimonio e ho subito iniziato a lottare: alla fine ho vinto io”.

Per il resto, invece, Catia vive a Casasecchio (Bologna) e ha due figli, Milos e Naomi Michelini (rispettivamente di 37 e 29 anni).

La neo dama del trono over è finita sotto i riflettori per via delle presunta relazione tra sua figlia Naomi e Tomaso Trusardi (poi smentita).

Catia trascorre le sue giornate dividendosi tra l’amore per il suo lavoro e le escursioni in sella alla bicicletta.

Catia Franchi: Lavoro

Catia Franchi- foto instagram.com

Catia Franchi è appassionata di moda ed è molto fortunata perché vive della sua passione: lavora nell’azienda di famiglia.

Catia Franchi a Uomini e Donne

Catia Franchi a Uomini e Donne- foto instagram.com

Catia Franchi è arrivata negli studi di Uomini e Donne durante le battute finali della stagione 2021-2022, ma è entrata subito nel vivo delle dinamiche.

Temperamento forte, stile da vendere e parole taglienti: Catia si è subito distinta esprimendo le sue opinioni riguardo le conoscenze dei colleghi di parterre al centro studio.

La dama ha intrapreso una conoscenza con Biagio di Maro, ma tra i due le cose non sono andate bene. Catia non ha amato l’appuntamento con il cavaliere perché l’ha portata a prendere una pizza al taglio.

Le sue parole hanno scatenato la reazione di opinionisti e pubblico: Biagio si è giustificato e ha tacciato la dama di darsi delle arie mentre lei lo ha provocato con un “Sei un poveraccio”.

Dopodiché è uscito con Davide, ex frequentazione di Daniela, esprimendo un parere tagliente anche sul cavaliere.

Catia Franchi: Instagram

Catia Franchi- foto instagram.com

Catia Franchi ha un profilo Instagram attivo e molto seguito, ma il numero di follower promette di crescere ancora di più dopo la partecipazione a Uomini e Donne.

Tra le foto più apprezzate ci sono le fotografie che la ritraggono a lavoro, le immagini che la immortalano in mountain bike e gli scatti della sua quotidianità.