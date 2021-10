Chi è China Suarez? In Italia e nel Vecchio Continente era una perfetta sconosciuta fino a metà ottobre 2021 quando è esploso il gossip dall’Argentina relativo a una sua presunta tresca con il centravanti argentino del Paris Saint-Germain, Mauro Icardi. Wanda Nara avrebbe scoperto le chat segrete del marito Mauro Icardi con China Suarez e avrebbe chiesto il divorzio. Ora però conosciamola meglio, scoprendo età, altezza, peso, biografia, figli, profilo Instagram oficial e foto dell’attrice e modella argentina nonché ex compagna dell’attore e imprenditore cileno Benjamin Vicuna.

China Suarez in bikini – Foto: Instagram

Chi è China Suarez? La biografia

China Suarez – Foto: Instagram

Il suo vero nome è Maria Eugenia Suarez ed è nata il 9 marzo 1992, sotto il segno zodiacale dei Pesci, a Buenos Aires, la capitale dell’Argentina. Alta 168 cm, pesa 56 chili, capelli castani, occhi a mandorla e fisico perfetto. Le sue misure sono: 86-61-89. È figlia di Guillermo Suarez e Marcela Riveiro Mitsumori. Ha un fratello maggiore di nome Agustin Suarez. Sua nonna materna, Marta Mitsumori, è nata in Argentina e ha origini giapponesi. Il suo nomignolo “China” è legato al fatto che sin da piccola è stata soprannominata così per via dei suoi occhi leggermente “a mandorla” e del suo sguardo dai tratti orientali. Ha confessato alla stampa argentina di essere stata vittima di bullismo a scuola. Il suo account su Instagram è sangrejaponesa, ovvero “sangue giapponese” perché sua nonna materna, Marta Mitsumori, ha origini nipponiche. L’attrice e modella Eugenia Suarez ha un fratello maggiore.

Chi è China Suarez? La carriera

China Suarez – Foto: Instagram

Come si legge su Wikipedia, ha iniziato la sua carriera come modella e fotomodella fin da bambina, prendendo parte a diversi spot pubblicitari televisivi. All’età di 11 anni ha debuttato come attrice in Rincón de luz. Nel 2004 ha partecipato alla telenovela Flor – Speciale come te. Successivamente ha recitato in altre telenovelas, tra cui Amor mio, Teen Angels, Los unicos, 30 dias juntos, Solamente vos e Camino al amor. Nel 2015 ha recitato il ruolo di protagonista Cielo nel film Abzurdah. Lo stesso anno ha intrapreso la carriera di stilista. Ha poi recitato in altri film: Sing, El hilo rojo, che la vede protagonista nel ruolo di Abril a fianco dell’attore cileno Benjamin Vicuna, e in Los padecientes. Durante la sua carriera ha ricevuto numerose candidature e premi, tra cui il Kids’ Choice Awards Argentina 2011 come migliore attrice per Teen Angels e il Premios Sur 2015 come Rivelazione femminile per Abzurdah. Nel maggio 2018 è diventata imprenditrice, aprendo il locale China by Antolín a Palermo, Buenos Aires.

Chi è China Suarez? La vita privata

China Suarez con i figli – Foto: Instagram

La sua vita privata è finita sempre sotto i riflettori mediatici in Sud America e dal 2021 in tutto il mondo. Dal 2012 al 2013 è stata legata sentimentalmente all’attore Nicolas Cabré. Il 18 luglio 2013 è diventata mamma per la prima volta della piccola Rufina. Dal 2015 ad agosto 2021 è stata legata sentimentalmente con l’attore cileno Benjamin Vicuna, che per lei lasciò Carolina Ardohain, con cui aveva avuto quattro figli (la prima, Bianca, scomparsa a sei anni in circostanze drammatiche). Il 7 febbraio 2018 è diventata mamma di Magnolia, mentre il 29 luglio 2020 è nato il suo terzogenito Amancio.

A metà ottobre 2021 è scoppiato lo scandalo che ha causato la rottura tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Il sito del quotidiano di Buenos Aires, Clarin, ha ipotizzato che la pietra dello scandalo fosse la protagonista del programma del lunedì “Bendita” della tv argentina El Nueve, Eugenia “la China” Suarez. “Non so da dove sia nato tutto questo, non li conosco nemmeno – avrebbe confessato China Suarez agli amici, stando a quanto riporta il sito spagnolo MDZ -. Mi sono appena separata, sto pensando ad altro”.

Secondo quanto riportato da Clarin e dal programma tv “Los Angeles de la mañana”, LAM, l’attrice Maria Eugenia “China” Suarez avrebbe scritto per messaggio a Icardi di “incontrarsi in un posto dove nessuno lo conosceva, in discoteca”. Probabilmente tramite l’applicazione Telegram, meno in voga di WhatsApp e forse più utile per chattarsi e chiamarsi di nascosto. Sembra essere davvero la trama di una telenovelas. Wanda Nara avrebbe assunto un investigatore privato per scoprire i movimenti del marito Mauro Icardi, arrivando addirittura ad hackerargli il cellulare pur di scoprire il tradimento.