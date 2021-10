Chi è Ciprian Aftim? Origini, età, altezza, vita privata e Instragram del corteggiatore di Uomini e Donne che attirato l’attenzione di Andrea Nicole.

Ciprian Aftim: Biografia e vita privata

Ciprian Aftim è nato nel 1992 in Romania, ma ha vissuto a Roma da quando è arrivato nella Capitale all’età di 11 anni per ricongiungersi con la famiglia. Non si conoscono né il segno zodiacale né l’altezza e il peso.

“A undici anni mi sono trasferito in Italia per riunirmi ai miei genitori che, per questioni lavorative, avevano dovuto lasciare il nostro Paese”, ha detto al magazine Bedifferent.

Lui si definisce “romano d’adozione” e proprio a Roma ha frequentato le scuole medie e superiori fino a concludere i suoi studi con la laurea in Fisioterapia.

Da ragazzo è stato vittima di bullismo per via del suo sovrappeso: “Gli altri bambini non mi vedevano di buon occhio, non solo per il mio aspetto, ma anche per via delle mie origini”.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, invece, non si sa molto, fatta eccezione per il fatto di essere single al momento del suo ingresso a Uomini e Donne.

Ciprian Aftim: Lavoro

Ciprian Aftim è riuscito a trasformare i suoi studi in una professione, lavorando come fisioterapista e personal trainer.

Il suo viso disegnato e la sua presenza fisica lo hanno portato anche a calcare alcune passerelle e a posare per alcune pubblicità.

In passato Ciprian ha avuto anche qualche esperienza televisiva, tra le quali spicca il programma House Party del 2016.

Ciprian Aftim a Uomini e Donne

Ciprian Aftim si presenta all’appuntamento al buio dell’edizione Uomini e Donne 2021-2022, quella con troniste Roberta Ilaria Giusti e Andrea Nicole Conte.

Il corteggiatore viene subito attirato dalla bellezza e dai modi di Andrea Nicole, mostrandosi senza pregiudizi nei confronti del percorso di transizione da uomo a donna della tronista.

Andrea Nicole nota Ciprian e decide di portarlo in esterna, scoprendo con lui un feeling molto particolare. Tra i due scatta anche un bacio.

Pur essendo molto affiatati, però, Ciprian deve vedersela con altri pretendenti, come per esempio Gabrio Landi.

Ciprian Aftim: Instagram

Ciprian Aftim ha un profilo personale Instagram molto attivo che vanta migliaia di followers, numero destinato a salire dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne.

Oltre al profilo privato e personale gestisce un profilo dedicato alla sua attività lavorativa in cui posta frasi motivazionale e scatti del suo lavoro.