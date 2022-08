Chi è Cristiano Iovino? Età, altezza, biografia, foto, fisico, Instagram, personal trainer, fidanzata e Ilary Blasi

Chi è Cristiano Iovino? Quanti anni ha? Qual è la sua data di nascita? Quanto è alto? Qual è il suo profilo social di Instagram? Cristiano Iovino è un personal trainer pluritatuato dal fisico perfetto che è diventato noto per i suoi precedenti flirt con l’ex corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne, Giulia De Lellis, e con l’influencer Zoe Cristofoli. Durante l’estate 2022 è finito al centro del gossip nazionale per la presunta love story con la famosa e popolare conduttrice tv Ilary Blasi. Ora conosciamolo meglio, scoprendo età, altezza, peso, biografia e vita privata di Cristiano Iovino.

Cristiano Iovino – Foto: Instagram

Chi è Cristiano Iovino? La biografia e la carriera

Cristiano Iovino è un bellissimo 40enne romano. Muscoloso personal trainer e influencer operativo tra Roma e Milano (tra un viaggio e l’altro, il suo profilo Ig trabocca di foto di vacanze: Indonesia, Ibiza, Mykonos, lago di Como). Il suo profilo Instagram è @cristiano1011 e vanta 55mila followers.

Chi è Cristiano Iovino? La vita privata

Tra le sue fidanzate spiccano Giulia De Lellis e Zoe Cristofoli. Ora il suo cuore batterebbe per Ilary Blasi. Come racconta il Corriere della Sera, la conoscenza tra la conduttrice tv e il personal trainer risalirebbe a un anno e mezzo fa. E i due si sarebbero scambiati messaggi piuttosto eloquenti. Francesco nell’agosto 2021 li avrebbe scoperti. E gli sarebbe crollato il mondo addosso. In quel momento Totti avrebbe anche ripensato a tutto quel tempo in cui, per due edizioni consecutive dell’Isola dei famosi (2021 e 2022) e per lo sfortunato show Star in the Star, sua moglie passava a Milano almeno quindici giorni al mese, mentre lui, da solo, a casa, faceva il papà tuttofare per Cristian, Chanel e Isabel. Cercando, chiedendo, Totti avrebbe trovato conferme. Soltanto allora, deluso, si sarebbe guardato intorno. E nella sua vita sarebbe poi comparsa Noemi Bocchi.