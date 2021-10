Chi è Davide Silvestri? Quanti anni ha? Quanto è alto? Quanto pesa? Quanto è alto? Davide Silvestri non ha bisogno di molte presentazioni perché è un attore molto affermato di film e serie tv abbastanza amate dal grande pubblico: da Vivere a Capri 2 fino a Che Dio ci aiuti. Le sue numerose fan che lo seguono su Instagram e Facebook si domandano spesso: come si chiama la sua fidanzata? Oppure è single? Ora conosciamolo meglio, scoprendo l’età, il peso, l’altezza, il peso, la biografia, la carriera e la vita privata dell’attore milanese.

Davide Silvestri in costume al mare – Foto: Instagram

Chi è Davide Silvestri? La biografia

Davide Silvestri – Foto: Facebook

Davide Silvestri è nato il 17 maggio 1981, sotto il segno zodiacale del Toro, a Milano in una famiglia di artigiani. Come si legge su Wikipedia, suo cugino è il cantante Kekko Silvestre dei Modà. Ama molto gli animali e ha due chihuahua, i cui nomi sono Pau e Birra. Tra i suoi hobby ci sono anche i viaggi e i suoi preferiti sono sicuramente quelli in montagna. Amante dello sport, pratica scii e surf. Ha una pagina ufficiale su Facebook e un profilo su Instagram, che vanta quasi 30mila followers.

Chi è Davide Silvestri? La carriera e vita privata

Davide Silvestri con la muta dei sub – Foto: Instagram

Ha iniziato la sua carriera come fotomodello e modello. All’età di 17 anni ha iniziato a studiare recitazione. Dal 1999 al 2003 è stato uno dei protagonisti, nel ruolo di Marco Falcon, della fortunatissima soap opera di Canale 5 Vivere. Nel 2003 ha partecipato alla prima edizione del reality show L’isola dei famosi, condotto da Simona Ventura, venendo eliminato in semifinale e classificandosi al quarto posto.

Poi si è dedicato al teatro, facendo le audizioni ed entrando nel 2005 a far parte degli allievi dell’Accademia dei Filodrammatici di Milano, dove ha avuto modo di lavorare con insegnanti quali Nikolaj Karpov, Peter Clough e molti altri. In teatro ha interpretato ruoli da protagonista in spettacoli come Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde, Romeo e Giulietta di William Shakespeare, Cecè e Bellavita di Pirandello, Antigone di Sofocle.

Nel 2006 ha debuttato al cinema con Coppia normalissima alla prima esperienza, scritto e diretto da Luca Mazzieri, in cui è protagonista nel ruolo di Romeo, e ha successivamente interpretato Scrivilo sui muri (2007), regia di Giancarlo Scarchilli, e La fidanzata di papà (2008), regia di Enrico Oldoini.

Nel 2008 è tornato a lavorare in tv, con il ruolo di Falco Palmieri, nella seconda stagione della fiction Capri e poi nel 2010 nel film Prima della felicità, per la regia di Bruno Gaburro. Nel 2012 ha recitato nella fiction Benvenuti a tavola con Fabrizio Bentivoglio e Giorgio Tirabassi. Nel 2013 ha svolto il ruolo di aiuto regista di Pasquale Marrazzo ne La moglie del soldato, commedia liberamente tratta dall’omonimo film di Neil Jordan. Sempre nel 2013 ha recitato in Veronika Voss, testo originale di Rainer Werner Fassbinder per la regia di Pasquale Marrazzo al Teatro Sala Fontana di Milano, mentre l’anno seguente recita accanto a Terence Hill in Don Matteo 9.

Sempre nel 2014 è protagonista nel video ufficiale del brano certificato disco d’oro L’ultimo addio della cantante Annalisa, nel ruolo del fidanzato. Ha poi recitato nella terza stagione della fiction Che Dio ci aiuti e della serie tv Squadra mobile.

Nel 2018 ha deciso di abbandonare temporaneamente la carriera da attore per aprire un birrificio artigianale a Milano con suo cugino Kekko Silvestre. Nel 2021 ha preso parte al cast dei concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello VIP di Alfonso Signorini.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Davide ha avuto una liaison con la psicologa Valentina Mangili e attualmente pare che sia fidanzato con una ragazza che non fa parte del mondo dello spettacolo e che si chiami Alessia.