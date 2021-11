Chi è Delia Duran? Qual è il suo vero nome e cognome? Quanti anni ha? Qual è la sua data di nascita? Quanto è alta? Quanto pesa? Quando si è unita in matrimonio con Alex Belli? Delia Duran è balzata agli onori della cronaca rosa nazionale per la sua storia d’amore con l’attore e modello italiano Alex Belli, per la sua attività di modella e influencer e per gli interventi di chirurgia estetica che l’hanno cambiata quasi radicalmente. Ora conosciamola meglio, scoprendo età, altezza, peso, biografia, carriera e vita privata di Delia Duran.

Chi è Delia Duran? La biografia

Delia Duran è nata il 17 aprile 1988, sotto il segno zodiacale dell’Ariete, a Merida in Venezuela. Il suo vero nome e cognome è Nusat Del Valla Duran Perez. Alta 170 cm, pesa 55 chili, capelli castani e occhi castani. Ha iniziato la sua carriera come modella e attrice di telenovelas. Ha una pagina Facebook e un profilo su Instagram che vanta 300mila followers.

Chi è Delia Duran? La carriera e la vita privata

Dopo il suo arrivo in Italia ha lavorato come attrice ne “Il bello delle donne…alcuni anni dopo” per poi passare a nel 2017 a “L’onore e il rispetto-ultimo capitolo” e l’anno successivo a “Furore-capitolo secondo”. Sempre nel 2018 è nel cast della trasmissione di Piero Chiambretti “La repubblica delle donne”, su Rete4, dove ha svolto il ruolo di valletta. Delia Duran e Alex Belli hanno partecipato come coppia, al reality Temptation Island Vip 2019 condotto da Alessia Marcuzzi, a partire dalla terza puntata. Sono entrati in sostituzione della coppia Ciro Petrone Federica Caputo che aveva abbandonato l’Isola.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Delia ha alle spalle un matrimonio fallito e finito in modo burrascoso. Nei salotti di Barbara D’Urso, ha raccontato che l’ex marito l’ha picchiata e le ha usato sia violenza fisica che psicologica. Da parte sua l’ex marito l’ha accusata di averlo derubato di una grossa cifra.

Poi ha conosciuto Alex Belli sul set di “Furore-capitolo secondo” ed è sbocciato subito l’amore. Si sono uniti in matrimonio il 26 giugno 2021 mediante una cerimonia con rito religioso tenutasi a Uggiate Trevano in provincia di Como. Questo matrimonio è stato bollato come “fake” sia dalla prima moglie di Alex, Katarina Raniakova, che dalla sua ultima compagna Mila Suarez. Ora Alex e Delia vorrebbero avere dei figli per metter su famiglia.