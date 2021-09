Chi è Denise Coates? Biografia, lavoro e curiosità sull’imprenditrice miliardaria

Denise Coates, imprenditrice del gioco e delle scommesse online, è una delle donne d’affari più ricche al mondo.

Dagli esordi professionali alla nomina su Forbes

Fonte foto: https://www.facebook.com/denise.coates.5070

Denise Coates è fondatrice, nonché amministratore delegato e azionista di maggioranza di Bet365, operatore attivo principalmente nel campo delle scommesse online, ma anche dei casinò digitali.

L’imprenditrice, classe 1967, dopola laurea in “Econometria” presso la University of Sheffield, ha mosso i primi passi nel settore lavorando come cassiera all’interno dell’agenzia del padre Peter.

Un’esperienza che l’ha poi convinta, negli anni Duemila, a una scelta innovativa, in vista della crescente spinta dell’online: l’acquisto, tramite EBay, del primo dominio di quello che sarebbe poi diventato uno dei principali operatori mondiali legali nel comparto del betting, Bet365 appunto, di cui poi la Coates è divenuta azionista di maggioranza, insieme al fratello John, grazie anche al successo della piattaforma.

Tale operazione ha portato l’imprenditrice a rientrare nel novero delle donne d’affari più ricche del mondo in base alle stime di Forbes, considerata anche l’entità del patrimonio accumulato, vicino ai 10 miliardi di dollari.

Dal betting ai casinò: una visione imprenditoriale

Un approccio votato all’online, quello di Denise Coates, confermato dal boom di accessi agli operatori digitali del settore, internazionali e nazionali, sia nel campo delle scommesse che in quello dei casinò.

A partire dal mercato italiano, dove la crescita del betting online è stata del37,5% tra il 2019 e il 2020, con un posizionamento ai primi posti del podio proprio di Bet365, insieme a società nazionali di rilievo come SNAI.

La business woman britannica ha però anche intuito le potenzialità digitali di altre forme di gioco, come, oltre al Bingo e al poker, i casinò online, in forte espansione in Europa, con accessi record nel Regno Unito e in Francia, ma anche in Svizzera, dove il settore è stato da poco regolamentato.

A fare da volano allo slancio del comparto è stata, in primis, la possibilità di testare gratis, e anticipatamente, i titoli in palinsesto, ad esempio utilizzando bonus senza deposito, cioè quelli che, tra gli altri, non richiedono un iniziale impegno economico da parte dell’utente.

Anche le grafiche innovative delle software house e la varietà dei sistemi di pagamento sicuri, da PayPal alle criptovalute, devono probabilmente molto alle intuizioni della Coates.

L’ex cassiera che pensa ai dipendenti

La forza di Denise Coates, che, come si è detto, ha lavorato come cassiera all’interno dell’impresa familiare, è votata anche alla soddisfazione e alla sicurezza di remunerazione dei propri dipendenti aziendali.

La prima rassicurazione è stata quella rispetto alla garanzia di impiego e stipendio per i circa 4.600 lavoratori nell’impresa, nonostante le difficoltà economiche dovute alla diffusione della pandemia.

Ma non finisce qui: pare infatti che l’imprenditrice, qualificata da Forbes come una delle donne più influenti al mondo, abbia anche in cantiere un mega progetto architettonico nel Cheshire – con tanto di lago artificiale, campi da tennis, stalle e giardini – ma, soprattutto, di cottage ad uso dei dipendenti aziendali.