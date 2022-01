Chi è Denise Mingiano? Biografia, vita privata, lavoro e Instagram della corteggiatrice di Uomini e Donne che ha attirato l’attenzione di Matteo Ranieri.

Denise Mingiano: Biografia e vita privata

Denise Giulia Mingiano ha origini siciliane e ha studiato in Italia, ma si è divisa tra la sua terra e l’Australia (Paese in cui i genitori si sono trasferiti per lavoro).

La ragazza siciliana è rimasta in Australia per diversi anni, ma recentemente ha deciso di tornare in Italia.

Denise ha dichiarato apertamente di non aver avuto una vita facile tra il peso di una malattia e le conseguenze dell’ansia.

Non è stata fortunata neanche in amore, visto che ha raccontato di essere stata tradita da un ragazzo australiano che credeva potesse essere l’uomo della sua vita.

Denise Mingiano: Uomini e Donne

Denise Mingiano arriva a Uomini e Donne, cambiando le carte in tavola del percorso da tronista di Matteo Ranieri, ex corteggiatore e scelta di Sophie Codegoni.

L’esperienza del tronista ligure sembrava essere destinata a dividersi tra Federica Aversano e Martina Viali, almeno fino a quando non è ha visto il video di presentazione di Denise.

La ragazza si è presentata in un video ed è uscita in esterna con Matteo: tra i due, dopo un primo imbarazzo, si è instaurato un feeling immediato.

Denise ha ammesso di non sapere ancora cosa vuole dalla vita, ma sa benissimo cosa non vuole: un uomo che le manchi di rispetto e la faccia vivere nell’ansia.

Denise Mingiano: Instagram e social

Denise Mingiano è molto attiva sui social e vanta un profilo Instagram molto seguito che promette di crescere ancora in seguito alla partecipazione a Uomini e Donne.

Tra le foto più apprezzate della corteggiatrice spiccano senza dubbio quelle che la immortalano con i suoi amici e i suoi affetti e quelle che mostrano la sua passione per i tatuaggi.