Chi è Diego Tavani? Biografia, lavoro, vita privata, Facebook e Instagram del cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Diego Tavani: Data di nascita, altezza e vita privata

Diego Tavani è nato nel 1979 a Roma e lì è cresciuto e ha frequentato la scuola fino alle superiori studiando ragioneria.

Non si sa molto della vita privata di Diego, fatta eccezione per il fatto che ha matrimonio fallito alle spalle ma dal quale è nato Leonardo. Ha anche una nipote di nome Giulia.

Diego Tavani: Lavoro

Non ha proseguito gli studi e, subito dopo il diploma in ragioneria, ha cominciato a lavorare nel bar tabacchi di famiglia sito nella zona di San Giovanni della Capitale.

Diego Tavani a Uomini e Donne

Occhi azzurro, alto e atletico ha conquistato tutto lo studio con la sua simpatia e il suo spiccato accento romano. Diego Tavani arriva a Uomini e Donne in cerca di un Amore diverso da quelli passati.

“Dall’ultima storia ho capito di non aver ancora appreso la lezione e ho ripetuto alcuni errori del passato – ha dichiarato – Ho fatto un percorso di psicoterapia per migliorarmi ed essere un padre risolto per mio figlio. Adesso voglio dimostrare a me stesso di aver imparato”.

Inizialmente ha frequentato Vittoria, ma le cose tra i due non sono andate bene a causa di varie incomprensioni. Tra l’altro la dama di Sessa Aurunca ha dichiarato di voler conoscere Graziano.

Subito dopo Diego è uscito con una new entry di nome Milena arrivato per conoscerlo, ma anche con lei non sembra essere scattata la scintilla tanto desiderata.

L’interesse del cavaliere romano si è spostato su Ida, ex fidanzata di Riccardo Guarnieri reduce della fine della sua frequentazione con Marcello Messina. Tra Diego Tavani e Ida Platano c’è feeling.

Diego Tavani: Facebook e Instagram

Diego Tavani ha un profilo privato su Instagram con all’attivo qualche migliaia di followers e un account personale su Facebook.

Dai suoi post social si evince che tifa Lazio, ha un bull terrier di colore bianco di nome Mia ed è il tipico romano.