Chi è Edoardo Tavassi? Età, altezza, biografia, Guendalina, Diana Del Bufalo, lavoro, Instagram, fidanzata, Wikipedia

Chi è Edoardo Tavassi? Quanti anni ha? Quando festeggia il compleanno? Quando e dov’è nato? Qual è il suo segno zodiacale? Come si chiama la fidanzata? Come si chiama sua madre? Qual è il suo profilo Instagram? Ha una pagina su Wikipedia? Che lavoro fa? Edoardo Tavassi è il fratello della showgirl, opinionista tv ed ex concorrente del Grande Fratello, Guendalina Tavassi. Ha raggiunto la popolarità partecipando in coppia con la sorella Guendalina Tavassi all’Isola dei famosi 2022. Ora conosciamolo meglio, scoprendo età, altezza, peso, biografia, professione, profili social e vita privata.

Edoardo Tavassi – Foto: Facebook

Chi è Edoardo Tavassi? Biografia

Edoardo Tavassi – Foto: Facebook

Edoardo Tavassi è nato nel novembre 1985 a Roma, sotto il segno zodiacale dello Scorpione. Alto 185 cm, pesa 90 chili, fisico perfetto e sguardo tenebroso. I suoi genitori si sono separati tanti anni fa. Non si sa nulla della sua infanzia e adolescenza. Né si conoscono i suoi studi. Edoardo è un appassionato di videogame, ma non solo. Gli piacciono anche gli anime e i manga e partecipa agli eventi del settore. Ha una pagina pubblica su Facebook e un profilo Instagram @edoardo.tavassi a cui risultano iscritti oltre 125mila followers. Non ha una pagina su Wikipedia. Guendalina definisce suo fratello Edoardo come un ragazzo divertente e sempre allegro, ma anche i difetti non mancano. Per lei è troppo preciso, polemico e permaloso.

Chi è Edoardo Tavassi? Lavoro e vita privata

Edoardo Tavassi con Guendalina Tavassi, Cicciolina e le altre naufraghe vip all’Isola dei famosi – Foto: Facebook

Lavora come doppiatore, videomaker e influencer. Ha partecipato per la prima volta come protagonista, e non come ospite in qualità di fratello di Guendalina, al reality show di Canale 5: l’Isola dei famosi 2022. Ha preso parte in coppia con la sorella Guendalina come naufrago vip al programma tv di Mediaset.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Tavassi ha avuto una relazione d’amore con la bellissima comica e showgirl Diana Del Bufalo, ex compagna del comico e attore Paolo Ruffini. I due si sono frequentati da inizio marzo 2020 e si sono lasciati a ottobre 2020, ma sono rimasti in ottimi rapporti. Poi ha avuto una liaison con la storica Lucia Martella, ma la storia è giunta al capolinea da un pezzo. Oggi è felicemente single.