Chi è Eva Grimaldi? Quanti anni ha? Quando e dove è nata? Quanto è alta? Quanto pesa? Come si chiama il suo ex marito? E la sua attuale moglie? Eva Grimaldi è una famosa e popolare attrice che ha recitato in diverse fiction tv di successo e ha partecipato come showgirl e concorrente a diversi programmi di Rai e Mediaset. Ora conosciamola meglio, scoprendo altezza, età, peso, biografia e carriera dell’attrice e concorrente del Grande Fratello Vip 6.

Eva Grimaldi – Foto: Facebook

Chi è Eva Grimaldi? La biografia

Eva Grimaldi – Foto: Facebook

Eva Grimaldi è il nome d’arte di Milva Perinoni. Nata il 7 settembre 1961, sotto il segno zodiacale della Vergine, a Nogarole Rocca (Verona), Eva è alta 170 cm e pesa 60 chili. Ha un fratello di nome Francesco. “Ho avuto un’infanzia bella, a Verona – aveva dichiarato Eva Grimaldi al settimanale F – anche se a scuola ho frequentato classi speciali. Ero dislessica e balbuziente. Lo sono diventata con uno spavento a sei anni quando, rientrando in casa, un aereo è passato a bassa quota sopra la mia testa. Mia mamma mi portò da una logopedista e mi mise in una scuola privata. Per pagare la retta faceva le pulizie alle suore gratis”. E poi ancora: “Sono cresciuta con i pacchi della Caritas. Non è stato facile ma mi rifugiavo nel mio mondo, giocavo con le bambole senza braccia e occhi che mi arrivavano con i pacchi Caritas, ma per me erano bellissime. Mi mettevo davanti allo specchio con una spazzola e mi trasformavo, imitando le cantanti famose”. Prima di diventare famosa, lavorava come benzinaia nel distributore gestito dal padre.

Chi è Eva Grimaldi? La carriera

Imma Battaglia ed Eva Grimaldi sull’Isola dei famosi – Foto: Facebook

Eva Grimaldi ha debuttato nel mondo dello spettacolo come showgirl nel popolare programma Drive In (dove interpretava la guardarobiera). Ha abbandonato lo show dopo poche puntate per partecipare al film di Federico Fellini, Intervista. Ha proseguito la carriera cinematografica alternando pellicole d’autore come Tolgo il disturbo di Dino Risi, Per sempre del brasiliano Walter Hugo Khouri, Giorni felici a Clichy del francese Claude Chabrol, L’angelo con la pistola di Damiano Damiani, a film più popolari e di genere tipo Rimini Rimini – Un anno dopo di Bruno Corbucci e Giorgio Capitani, Quella villa in fondo al parco di Giuliano Carnimeo, Cobra nero e Cobra nero 2 di Stelvio Massi, Mia moglie è una bestia di Castellano e Pipolo con Massimo Boldi, La maschera del demonio di Lamberto Bava, Abbronzatissimi e Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo di Bruno Gaburro, Kinski Paganini di Klaus Kinski e Mutande pazze di Roberto D’Agostino.

Sempre in questi anni ha posato senza veli per diverse riviste erotiche tra le quali Playmen e l’edizione italiana di Playboy, divenendo così un sex-symbol del cinema e della TV a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta. Successivamente, si è dedicata anche al teatro, dove ha lavorato con Pier Francesco Pingitore in Buonanotte Bettino e con Pino Ammendola e Nicola Pistoia in Uomini targati Eva (quest’ultimo ebbe ben 100 repliche al Salone Margherita di Roma) e con Roberta Torre in Invece che all’una alle due. Nel 1994 è tornata a lavorare al cinema con Cari fottutissimi amici di Mario Monicelli, mentre l’anno successivo ha lavorato di nuovo in Francia interpretando un film con Gérard Depardieu, intitolato Les anges gardiens (distribuito in Italia con il titolo Soldi proibiti) che registrò record d’incassi nel Paese d’oltralpe, e venne scelta come testimonial della pubblicità di Calvin Klein.

In questo periodo è stata anche protagonista di una puntata del varietà di Canale 5 Viva le italiane del Bagaglino in cui venne ripercorsa in maniera ironica tutta la sua carriera fino ad allora. Nel 1998 ha interpretato se stessa nella commedia cinematografica Paparazzi, diretta da Neri Parenti, mentre nello stesso anno è stata al cinema anche con un’altra commedia, Simpatici & antipatici, diretta da Christian De Sica. Nel 2001 è stata la primadonna del varietà televisivo del Bagaglino Saloon, trasmesso in prima serata su Canale 5 e diretto da Pier Francesco Pingitore.

Nel biennio 2004-2005 ha lavorato in teatro con Antonio Giuliani, recitando in Che fine ha fatto Cenerentola? e in Bravi a letto. Sempre nel 2005 è stata nel cast del film americano L’educazione fisica delle fanciulle di John Irvin. Nel 2006 ha partecipato come concorrente, in coppia con Simone Di Pasquale, alla terza edizione del talent-show Ballando con le stelle in onda su Rai 1 e condotto da Milly Carlucci, venendo eliminata nella semifinale.

Nel 2013 è tornata anche a teatro con lo spettacolo Circe, la figlia del sole. Nel 2014 ha preso parte come concorrente alla terza edizione dell’adventure game Pechino Express in onda su Rai 2 con Roberta Garzia, classificandosi terza. Nel 2015 è tornata dopo molti anni al cinema, prendendo parte alla commedia Babbo Natale non viene da Nord diretta da Maurizio Casagrande, e nello stesso anno è di nuovo a teatro con la piéces Il marito di mio figlio. Nel 2016 ha recitato in Il traduttore di Massimo Natale.

Nel 2017 ha preso parte come concorrente alla dodicesima edizione del reality show L’isola dei famosi, in onda su Canale 5, arrivando anche in questo caso fino alla finale, classificandosi al terzo posto. Nel 2018 ha recitato in due film: la commedia Il mio uomo perfetto e il thriller Respiri, primo lungometraggio di Alfredo Fiorillo, presentato in anteprima al Festival del Cinema Europeo.

Nell’autunno 2019 ha preso parte come concorrente alla nona edizione del varietà-talent di Rai 1, Tale e quale show, condotto da Carlo Conti.

A partire da dicembre 2021 ha partecipato come concorrente, a gioco iniziato, alla sesta edizione del Grande Fratello VIP, condotto da Alfonso Signorini.

Chi è Eva Grimaldi? La vita privata

Dopo aver avuto delle relazioni con Lele Mora e Vittorio Sgarbi e un’altra, palesemente finta, tra gli anni 90 e 2000 con il collega Gabriel Garko, si è unita in matrimonio nel 2006 con l’imprenditore veronese Fabrizio Ambroso, dopo sei mesi di fidanzamento. I due si sono separati nel 2010 e hanno divorziato nel 2013. Non ha figli. Dal 2010 è legata sentimentalmente all’attivista e politica Imma Battaglia, con cui si è unita civilmente il 19 maggio 2019 mediante una cerimonia celebrata direttamente da Monica Cirinnà, prima firmataria della legge sulle unioni civili.

Eva è molto attiva e popolare anche sui social network, in particolar modo su Instagram dove il suo account @evagrimaldireal è seguito da quasi 200mila follower.