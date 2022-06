Chi è Fabio Antonucci? Biografia, vita privata, lavoro e Instagram del cavaliere del trono over di Uomini e Donne che ha attirato l’attenzione di Gloria Nicoletti.

Fabio Antonucci- foto instagram.com

Fabio Antonucci: Biografia e vita privata

Fabio Antonucci è nato a Roma, ma non si hanno molte informazioni riguardanti né la data di nascita né il suo passato.

Quello che sappiamo è che il cavaliere romano arriva un po’ per caso al people show di Maria De Filippi: “È stata mia cognata, la moglie di mio fratello, a convincermi: eravamo in vacanza tutti insieme e lei mi ha fatto capire che avevo ancora tanto amore da dare alla persona giusta, anche se in cinque anni non l’avevo ancora trovata – ha detto al magazine di Uomini e Donne – Mi ha fatto capire che ci si può innamorare in posti inaspettati, che bisogna darsi sempre una chance e che Uomini e Donne è il posto giusto per avere quella possibilità in più che può cambiarti la vita”.

Fabio Antonucci : Lavoro

Fabio Antonucci- foto instagram.com

Attualmente Fabio Antonucci lavora in una società specializzata nel settore della sicurezza, ma non si sa altro.

Fabio Antonucci a Uomini e Donne

Fabio Antonucci a Uomini e Donne- foto instagram.com

Fabio Antonucci arriva a Uomini e Donne con l’intento di seguire il consiglio della cognata e cercare l’Amore.

Il cavaliere romano ha attirato le attenzioni di Gloria Nicoletti, reduce dalla frequentazione con Riccardo Guarnieri.

“La frequentazione tra me e Gloria è un crescendo in positivo, anche se ci sono cose che forse vanno calibrate tra noi, perché lei ha un carattere molto forte – ha confermato a Uomini e Donne Magazine -È una cosa che mi piace, ma comporta anche qualche svantaggio: per esempio, diventa un pochino difficile chiarire dei piccoli malintesi quando Gloria porta avanti il suo punto di vista con molta veemenza. Comunque desidero passare più tempo con lei e vivere insieme la quotidianità, perché quella potrebbe davvero essere una cartina tornasole per il nostro rapporto…”

“Cerco qualcosa di forte: voglio svegliarmi e pensare alla donna che sto conoscendo, dormire e pensare a lei, durante il giorno voglio avere il desiderio di cercarla… non voglio accontentarmi, voglio un amore vero: malgrado tutto io continuo a credere nell’amore”. Purtroppo le cose non sono andate per il meglio.

“Ultimamente non ci siamo più visti, ci sono delle cose che vanno chiarite tra me e lei, è una bellissima persona, posso dire solamente belle parole su di lei […] C’è bisogno di un confronto. Ci sono state delle vicende che ci hanno allontanato […] C’è stata una mancanza di fiducia iniziale nei miei confronti da parte sua”, ha dichiarato all’Opinionista Social dopo qualche settimana dalla fine del programma.

Fabio Antonucci: Instagram

Fabio Antonucci- foto instagram.com

Fabio Antonucci ha un profilo Instagram seguito da qualche centinaia di follower, ma il numero potrebbe aumentare in seguito alla partecipazione a Uomini e Donne

Tra le foto più apprezzate ci sono quelle che lo vedono in compagnia della sua famiglia, dei suoi nipoti e di suoi amici e quelle che lo immortalano nella vita di tutti i giorni.