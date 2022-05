Chi è Fabio Nova? Biografia, vita privata, lavoro e curiosità del cavaliere del trono over di Uomini e Donne che ha suscitato la reazione di Tina Cipollari.

Fabio Nova – foto instagram.com

Fabio Nova: Biografia e vita privata

Fabio Nova è nato nel 1959 e ha origini milanesi. Non si hanno molte informazioni dettagliate, ma sembra che sia cresciuto nel capoluogo lombardo.

Sin da bambino, Fabio ha mostrato un’indole artistica appassionandosi alla musica e all’arte della fotografia.

Per questo lascia gli studi in Giurisprudenza e il suo lavoro precedente in ambito fotografico per partire e fare un reportage per tutto il mondo. Tra i 22 e i 26 anni realizza docureportage in molti Paesi.

Dopodiché Fabio si specializza in fotografia pubblicitaria all’Istituto Europeo di Design e inizia a lavorare per grandi marchi.

Attualmente Fabio si divide tra l’Italia (in estate) e un piccolo paesino del Sud America (in inverno), dove sembra aver rivoluzionato la sua vita.

Nel tempo libero continua a coltivare la sua passione per la musica, suonando per conto proprio e collaborando con qualche dj.

Fabio Nova: Lavoro

Fabio Nova ha trasformato la sua passione per la fotografia in un lavoro, diventando un fotografo di moda ad alti livelli.

Nel 2006 ha ridotto l’attività del suo studio milanese per partire insieme alla volta del Brasile insieme al fratello Andrea. Lì ha deciso di investire nel settore delle cave di marmo.

Fabio Nova a Uomini e Donne

Fabio Nova a Uomini e Donne- foto instagram.com

Fabio Nova fa il suo ingresso negli studi di Uomini e Donne durante le ultime battute del people show di Maria De Filippi.

Fisico asciutto e capelli legati, Fabio ha destato più di qualche critica da parte di Tina Cipollari, specialmente per le parole usate per descrivere il suo tipo di donna ideale.

“Se devo essere sincero sono un po’ viziato dalla deformazione professionale perché per 35 anni ho giudicato le donne: ho passato la vita a giudicare, a chi ha la cellulite, chi le smagliature. Sono un uomo abbastanza esigente, le ho trovate anche esigenti. Sono stato con donne bellissime e brutte, sono stato lasciato da donne brutte, come sono stato lasciato io da donne bellissime. Le ho date e le ho prese come tutti. Ho anche trovato donne molto esigenti Io la prima cosa che vedo in una dona è la classe”.

L’opinionista ha ribattuto con un “Ma tu ti sei visto? Sei brutto, da 0 a 10 per me sei 0”, ma non ha scalfito il cavaliere. Anzi, incalzato dalla padrona di casa, Fabio ha ammesso che non avrebbe mai fotografato Tina.

“Esistono anche le modelle curvy – ha ribattuto la Cipollari – Con te non sono non ci uscirei mai nella vita, sei proprio brutto, fuori e dentro. Un uomo come te, anche se pesassi 300 kg, mi vergognerei a uscire con un soggetto del genere”.

Per il resto, invece, sembra che il cavaliere non abbia “puntato” nessuna dama: “Sono appena arrivato, non conosco nessuno e non ho neanche parlato con nessuno”.