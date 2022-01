Chi è Federica Calemme? Quanti anni ha? Quando e dove è nata? Quali sono le sue origini? Quanto è alta? Quanto pesa? Ha una pagina su Wikipedia? Come si chiama il suo fidanzato? Federica Calemme è una nota influencer e modella che ha raggiunto la popolarità grazie alla sua partecipazione come “professoressa” a L’Eredità su Raiuno e come concorrente alla sesta edizione del famoso e popolare reality show di Canale 5, il Grande Fratello Vip. Ora però conosciamola meglio, scoprendo età, altezza, biografia, carriera, profilo Instagram e vita privata.

Federica Calemme in costume – Foto: Facebook

Chi è Federica Calemme? La biografia

Federica Calemme – Foto: Facebook

Federica Calemme è nata il 4 febbraio del 1996, sotto il segno zodiacale dell’Acquario, a Casalnuovo di Napoli. Alta 170 cm, fisico perfetto e fascino mediterraneo, Federica si è diplomata al Liceo Linguistico. Ha cominciato a lavorare fin da giovanissima come modella e influencer. Al momento il dato sul suo peso non è stato reso noto e non c’è una pagina su di lei su Wikipedia. Molto amata e popolare sui social, Facebook e in particolar modo Instagram dove vanta quasi 150mila follower.

Chi è Federica Calemme? La carriera

Federica Calemme con le altre professoresse de L’Eredità – Foto: Facebook

Ha partecipato a Miss Italia nel 2017, senza vincere l’ambito premio ma portandosi a casa la fascia di Miss TV Sorrisi e Canzoni.

Ha poi partecipato come showgirl a Ciao Darwin di Paolo Bonolis, per poi diventare per un periodo la Professoressa de L’Eredità, programma di Raiuno condotto da Flavio Insinna. Come ha raccontato la stessa Federica, è scampata all’attentato di Barcellona del 2017: per pochi secondi si è trovata nella strada adiacente e non in quella dell’attentato. A fine dicembre 2021 è entrata come concorrente ufficiale nella Casa del Grande Fratello Vip 6, condotto dal giornalista e direttore di Chi Alfonso Signorini.

Chi è Federica Calemme? La vita privata

Federica Calemme – Foto: Facebook

Per quanto riguarda la sua vita privata, Federica Calemme è felicemente fidanzata con il deejay Mario Agliata dal 2017. Nella Casa del GF Vip 6 è entrata come single. Secondo il giornalista di cronaca rosa e autore tv Gabriele Parpiglia, Federica Calemme e Mario Agliata sarebbero ancora fidanzati e prima dell’ingresso al GF VIP lei avrebbe volutamente e tatticamente tolto ogni traccia della loro relazione d’amore per entrare da single nella Casa più spiata e famosa d’Italia.