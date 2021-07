Chi è Federica Carluzzo? Biografia, vita privata, lavoro e Instagram della dama del trono over di Uomini e Donne

Chi è Federica di Uomini e Donne 2021? Biografia, vita privata, lavoro e Instagram della dama del trono over arrivata per conoscere Armando Incarnato.

Federica Carluzzo- foto instagram.com

Federica Carluzzo: Biografia e vita privata

Federica Carluzzo è nata a Portofino e proviene da una famiglia di origini siciliane che opera nel campo della ristorazione.

La vita di Federica è stata all’insegna dei viaggi, dall’America al Sudafrica, collezionando esperienze e nuove prospettive.

Non abbiamo molte informazioni, ma dai social si capisce che è single da anni e vive con un cane di piccola taglia di nome Napoleone.

Il resto è avvolto ancora nel mistero. Per esempio, non sappiamo ancora quando sia nata Federica Carluzzo e l’età precisa (anche se sembra sulla quarantina).

Federica Carluzzo: Lavoro

Federica Carluzzo lavora nel ristorante di famiglia a Portofino da tempo ed è diventata il braccio destro di suo pare, gestore del locale.

Durante un viaggio prima in Sudafrica, però, la dama e fratello hanno deciso di aprire un ristorante proprio in quella terra, portando l’attività di famiglia all’estero.

Federica Carluzzo a Uomini e Donne

Federica Carluzzo arriva negli studi di Uomini e Donne per conoscere Armando Incarnato, ma non è riuscita a catturare l’attenzione del cavaliere partenopeo.

Il rifiuto di Armando, però, non ha fermato Federica che a Uomini e Donne Over che, dietro invito della padrona di casa, ha deciso di trovare l’uomo giusto per lei.

Federica Carluzzo: Instagram

Occhi azzurri, carattere solare e fascino da vendere: Federica Carluzzo ha conquistato tutti e il suo profilo Instagram continua a collezionare follower (specie dopo la partecipazione a Uomini e Donne).

Tra gli scatti più apprezzati da chi la segue ci sono quelli che la vedono con la famiglia, quelli del cambio look e quelli che la ritraggono in compagnia degli animali.