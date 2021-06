Chi è Francesca Babini? Biografia, vita privata, Instagram e curiosità della dama del trono over di Uomini e Donne che ha fatto discutere.

Francesca Babini-foto instagram.com

Francesca Babini: Biografia e vita privata

Francesca Babini è originaria dell’Emilia Romana e vive attualmente in provincia di Ravenna, ma non si hanno molte altre informazioni su di lei. Dovrebbe essere nata intorno al 1974.

Non si sa tantissimi anche sulla sua vita privata, fatta eccezione per il fatto che non è impegnata e non si è mai sposata.

Francesca Babini: Lavoro

Francesca Babini lavora come hairstylist in un salone che gestisce lei stessa a Ravenna, ma in passato ha coltivato un’altra passione, quella della vela.

Da quanto rivelata dalla dama del trono over, infatti, sembra che sia riuscita a girare in lungo e in largo in barca a vela lavorando come skipper.

Francesca Babini a Uomini e Donne

Francesca Babini e Amodio Curcio-foto instagram.com

Francesca Babini arriva nel parterre femminile di Uomini e Donne durante la seconda parte della stagione 2020-2021.

Il suo arrivo in studio non è passato inosservato: l’hairstylist è scesa sulle note della canzone Single Lady di Beyoncé.

La dama ha attirato l’attenzione di vari cavalieri e ha iniziato a conoscere meglio Amodio Curci, con il quale c’è stato subito un grande feeling.

Francesca Babini: Instagram

Francesca di Uomini e Donne Over non è molto attiva sui social e non sembra abbia account personali (almeno non con il suo nome).