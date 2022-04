Chi è Franco Fioravanti? Biografia, vita privata, lavoro e Instagram del cavaliere del trono over di Uomini e Donne che ha conosciuto meglio Gemma Galgani.

Franco Fioravanti: Biografia e vita privata

Franco Fioravanti è nato ad Arezzo (Toscana) nel 1955, ma ha vissuto per anni a Roma mentre adesso si divide tra la Sicilia e l’Abruzzo.

Non si sa molto del suo passato e della sua vita privata, fatta eccezione per il fatto che l’uomo ha due figli già grandi.

A quanto pare Franco è stato sposato per ben 30 anni, prima di mettere fine al suo matrimonio e di lasciare la casa.

Franco Fioravanti: Lavoro

Franco Fioravanti è ormai in pensione, ma prima di questa fase della vita ha lavorato come insegnante (anche se non si conosce la materia di insegnamento).

Al di là del suo lavoro, Franco è un uomo che nutre una passione per la cultura e ha addirittura scritto tre libri.

Franco Fioravanti a Uomini e Donne

Franco Fioravanti arriva negli studi di Uomini e Donne per conoscere meglio Nadia Marsala, salvo poi interrompere la conoscenza (e lasciarla tra le braccia di Massimiliano Bartolini).

L’uomo non si è dato per vinto ed è uscito anche con Teresa, ma la loro frequentazione è durata una sola uscita.

Franco si è visto anche con Carmela, una dama scartata inizialmente ma sentita fuori dal programma: lei gli ha chiesto di vedersi seguendo le dinamiche di Uomini e Donne mentre lui le ha fatto capire di essergli soltanto amico.

Dopo una breve frequentazione con Enza (chiusa a causa di un atteggiamento troppo fisico dell’uomo), però, Franco ha deciso di conoscere meglio la veterana del programma Gemma Galgani.

Gemma si è lasciata assorbire subito dalla nuova conoscenza e tra i due ci sono stati vari baci, ma le cose non sono andate per il verso giusto. Franco ha ammesso di non sentire attrazione verso la dama.

Franco Fioravanti: Instagram

Al momento non si sa se Franco Fioravanti abbia un account Instagram sotto un altro nome, ma la sua partecipazione a Uomini e Donne gli ha fatto guadagnare una fanpage.