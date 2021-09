Chi è Gabriella Bonizzardi? Età, altezza, peso, biografia, lavoro e Instagram della vincitrice di Miss Grand Prix 2021

Chi è Gabriella Bonizzardi? Quanti anni ha? Quando e dove è nata? Dove vive? Quanto pesa? Gabriella Bonizzardi è la vincitrice della finale del concorso nazionale di bellezza femminile Miss Grand Prix 2021, organizzato e diretto dallo staff di Claudio Marastoni, che si è tenuta lo scorso 7 agosto allo Stadio del Mare di Pescara in Abruzzo. Gabriella ha avuto la meglio su altre 22 concorrenti, piazzandosi al primo posto della classifica stilata dai giurati vip. Hanno infatti preso parte tanti vip: Federico Moccia, Manuela Arcuri, Beppe Convertini, Leo Gassmann, Roberta Beta e tanti altri ancora. A scandire sfilate, coreografie ed esibizioni la sempre in formissima Jo Squillo, conduttrice da anni dei due concorsi di bellezza. Ora conosciamola meglio, scoprendo età, altezza, peso, biografia, lavoro e Instagram di Miss Grand Prix 2021.

Gabriella Bonizzardi – Foto: Facebook

Chi è Gabriella Bonizzardi? La biografia

Gabriella Bonizzardi – Foto: Facebook

Gabriella Bonizzardi è nata il 10 novembre 2003, sotto il segno zodiacale dello Scorpione, a Brescia. Alta 175 cm, pesa 55 chili, capelli biondi e fisico perfetto. Attualmente vive a Prevalle, comune di 7mila abitanti della provincia di Brescia in Lombardia. Non ha né tatuaggi né piercing. Ama molto ballare. Gli altri suoi hobby sono la moda e il design. Attualmente è studentessa al liceo artistico, con una sfrenata passione per i motori e il sogno di diventare una indossatrice professionista. Al suo profilo Instagram @gabriellabonizzardi risultano iscritti oltre 6mila followers. Ha un profilo privato su Facebook.

MISS GRAND PRIX NELLA STORIA: L’ALBO D’ORO DELLE VINCITRICI

Chi è Gabriella Bonizzardi? Il lavoro

Gabriella Bonizzardi con il vincitore di Mister Italia 2021, Joseph Lantillo, e Manuela Arcuri – Foto: Facebook

La bionda e giovane studentessa bresciana ha vinto il titolo di Miss Grand Prix 2021 il 7 agosto allo Stadio del Mare di Pescara. A fare gli onori di casa allo Stadio del Mare il sindaco di Pescara Carlo Masci e l’assessore al turismo Alfredo Cremonese per sigillare un binomio tra la città abruzzese e la “grande bellezza” italiana consolidato negli anni e reso ancor più luminoso dalla finale di Miss Grand Prix e Mister Italia 2021, titolo vinto quest’ultimo da Joseph Lantillo. Molto applaudita l’esibizione del cantautore e figlio (e nipote) d’arte Leo Gassmann che ha proposto il suo nuovo singolo “Down”, ma anche i successi “Caro Lucio” e “Vai bene così”, il brano con cui ha conquistato pubblico e critica nell’edizione 2020 di Sanremo Giovani.