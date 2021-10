Chi è Gabrio Landi? Biografia, lavoro, vita privata e Instagram del corteggiatore del trono classico di Uomini e Donne

Chi è Gabrio Landi? Biografia, lavoro, vita privata e Instagram del corteggiatore di Uomini e Donne che ha provato a conquistare Andrea Nicole.

Gabrio Landi: Biografia e vita privata

Gabrio Landi è nato a Volgograd, cioè la vecchia Stalingrado, e lì è cresciuto soltanto con la madre che, dopo la separazione, ha continuato a mentire a lui e al fratello dicendo loro di essere orfani.

Le parole di Gabrio raccontano di un passato difficile con la madre che lui chiama semplicemente Lilith: “Era poco a casa, passava il tempo in giro ad ubriacarsi e a farsi di qualche cosa”.

È dovuto crescere in fretta e ha imparato a provvedere a se stesso come meglio riusciva, oltre che a prendersi cura del fratello minore.

Le cose cambiano per lui quando arriva in Italia all’età di 8 anni e viene adottato da una famiglia originaria di Forlì.

Della sua vita privata, invece, sappiamo che ha avuto una storia importante dalla quale è nato un figlio, Ethan.

Gabrio Landi: Lavoro

Attualmente la vita di Gabrio Landi si divide tra il suo lavoro di operatore ecologico e i lavoretti saltuari di giardiniere, ma lascia molto spazio al suo ruolo di padre.

Non appena finisce di lavorare, infatti, il ragazzo guida chilometri e chilometri per andare a trovare Ethan che vive con la madre in un’altra regione.

Gabrio Landi a Uomini e Donne

Gabrio Landi si presenta all’appuntamento al buio di Uomini e Donne 2021-2022 e lì conosce le due troniste: Andrea Nicole Conte e Roberta Ilaria Giusti.

Nonostante la storia di Andrea Nicole, il “gigante buono” decide di conoscere meglio la tronista e si fa notare mettendola in guardia da Ciprian Aftim.

I due hanno fatto diverse esterne e si sono trovati bene a tal punto da lasciarsi andare a confidenze molto intime. Tuttavia l’interesse di Andrea Nicole per il rivale si è dimostrato un ostacolo per lui.

Così, dopo il bacio tra la tronista e Ciprian, Gabrio ha deciso di abbandonare il programma: “Mi sento bloccato ed è inutile che io stia qua”.

Dal canto suo, Andrea Nicole si è dimostrata dispiaciuta ma non ha provato a fermarlo: “L’avevo intuito. In esterna l’ho sentito freddo e distaccato. Faceva fatica ad avvicinarsi”.

Gabrio Landi: Instagram

Gabrio Landi ha un profilo Instagram con pochi post e qualche migliaio di followers, ma la sua partecipazione a Uomini e Donne potrebbe portarlo ad avere un seguito molto nutrito.

Tra le foto più apprezzate ci sono senza dubbio quelle che lo ritraggono col figlio, quelle che lo vedono nella quotidianità e quelle in cui si allena.