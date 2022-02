Chi è Gianluca Costantino? Altezza, anni, peso, segno zodiacale, biografia, Uomini e Donne, Instagram, GF Vip

Chi è Gianluca Costantino? Quanti anni ha? Quanto è alto? Quanto pesa? Quando e dove è nato? Qual è la sua data di nascita? E il suo segno zodiacale? Ha per caso partecipato a Uomini e Donne? Al momento le informazioni sul suo conto sono davvero frammentarie anche perché non è un personaggio noto al grande pubblico. La grande e ghiotta occasione per diventare popolare è stata servita sul piatto d’argento da Alfonso Signorini che l’ha voluto come concorrente del reality show di Canale 5, il Grande Fratello Vip 6. Ora conosciamolo meglio, scoprendo età, altezza, peso, biografia, lavoro, profilo Instagram e vita privata.

Chi è Gianluca Costantino? Biografia

Gianluca Costantino è nato nel 1988 a Napoli. La data di nascita non è stata ancora svelata. Non si conoscono neanche i dati relativi al suo peso e altezza. Laureato in economia e finanza, Gianluca ha sempre avuto la passione del fitness e della cura del corpo. Molto legato alle sue origini e alla sua famiglia, Gianluca vive a Genova salvo poi trasferirsi a Roma per lavoro e viaggiare molto anche a Milano. Gianluca ha un French bulldog di nome Tyson. Molto attivo sui social, si considera uno dei migliori amici di Alessandro Basciano, concorrente del GF Vip 6.

Chi è Gianluca Costantino? Lavoro e vita privata

Gianluca ha iniziato la sua carriera nel mondo della moda come testimonial di un noto brand di intimo. Nella vita fa anche il personal trainer e l’influencer. Non ha finora partecipato alla fortunata e chiacchierata trasmissione pomeridiana di Canale 5, Uomini e Donne. A fine gennaio 2022 è entrato come concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 6 insieme con Antonio Modugno.

Della sua vita privata e sentimentale non si hanno molte notizie, tranne che è single da circa un anno ma, come ha dichiarato lui stesso: “Se dovessi trovare complicità e la giusta empatia, non rinuncerei certo a provare nuove emozioni“. Vanta oltre 20mila followers sulla sua pagina Instagram @gianlucostantino.