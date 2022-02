Chi è Giovanni Ledda? Biografia, lavoro, vita privata e Instagram del cavaliere del trono over di Uomini e Donne che ha conosciuto meglio Daniela.

Giovanni Ledda: Biografia e vita privata

Giovanni Ledda è nato a Saligo (Sardegna), ma di lui non si hanno molte altre informazioni riguardanti il suo passato.

Quello che si sa è che l’uomo vive nella capitale da molti anni ed è un uomo molto acculturato che ha studiato varie lingue, dall’arabo al giapponese.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, invece, Giovanni ha dichiarato di essere divorziato e avere un figlio chef e pugile.

Per il resto, poi, sappiamo che fa l’assistente di tango ed è il nipote dello scrittore e poeta italiano Gavino Ledda.

Giovanni Ledda: Lavoro

Non sappiamo quali studi abbia portato avanti Giovanni Ledda, ma attualmente si occupa di sicurezza informatica.

Giovanni Ledda a Uomini e Donne

Giovanni Ledda arriva nel people show pomeridiano di Maria De Filippi nel 2021/2022 per conoscere Daniela.

Alto, bruno e spigliato, il cavaliere ha catturato l’attenzione della dama e i due hanno iniziato a uscire insieme. Purtroppo le cose si sono inclinate a causa del comportamento di Giovanni.

Prima l’approccio troppo fisico a cena e dopo un tango con Sara, infatti, hanno infastidito Daniela (portandola a battibeccare con la collega di parterre).

Il comportamento di Daniela non deve essere piaciuto a Giovanni, considerando che dopo ha annullato la cena con la dama.

A quel punto, seppur con rammarico, la dama ha deciso di chiudere la frequentazione con Giovanni: “Ho scansato un fosso”.

Giovanni è stato criticato anche da Gianni Sperti: “Secondo me hai trovato la scusa per lasciare Daniela. Il tango non era un problema, ma in quel momento lo è stato perché Daniela, oltre all’approccio fisico, cercava sentimento e tu non l’hai capito”.

Anche Tina Cipollari ha preso le difese della dama: “Lascialo stare tanto non ti sei persa niente. Non piangere per un uomo così”.

Giovanni Ledda: Instagram

Attualmente non c’è un account Instagram ufficiale, ma è possibile reperire un account appena aperto privo di foto e un profilo con il nome Giovanni Antonio Ledda in cui compaiono alcuni scatti del cavaliere.