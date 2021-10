Chi è Giucas Casella? Quanti anni ha? Quando e dove è nato? Quanto è alto? Quanto pesa? Come si chiama suo figlio? Chi sono gli altri membri della sua famiglia? Ha una moglie? Si conosce il suo patrimonio? Ha sofferto di una malattia in particolare? Che reality ha fatto Giucas Casella? Lui non ha bisogno di molte presentazioni perché è uno degli illusionisti più famosi, irriverenti e divertenti della televisione italiana. Ora però conosciamolo meglio, scoprendo età, altezza, peso, biografia, carriera, lavoro, vita privata e profili Instagram e Facebook.

Giucas Casella con il cane – Foto: Facebook

Chi è Giucas Casella? La biografia

Giucas Casella – Foto: Facebook

Giucas Casella è il nome d’arte di Giuseppe Casella Mariolo ed è nato il 15 novembre 1949, sotto il segno zodiacale dello Scorpione, a Termini Imerese. Secondogenito di tre figli, suo padre Vincenzo era muratore e sua madre, Rosalia, era casalinga sordomuta. Fin da piccolo ha rivelato di aver avuto poteri soprannaturali. A 15 anni ha aperto una bottega da barbiere che poi ha abbandonato per la carriera da illusionista. Il suo più grande punto di riferimento è il mago e illusionista Harry Houdini.

Chi è Giucas Casella? La carriera

Giucas Casella con Raffaella Carrà – Foto: Facebook

Nel 1979 ha debuttato come illusionista in tv. I suoi spettacoli si basano su giochi di prestigio e ipnosi di numerosi personaggi famosi. Molto amato e apprezzato anche in Spagna e Germania, Giucas Casella ha preso parte a tantissime trasmissioni di Rai e Mediaset: da Domenica In a Il Processo di Biscardi fino a Guida al Campionato. Ha debuttato come cantante con l’album Insonnia e stress e ha recitato in alcuni film, tra cui Sesso e volentieri di Dino Risi e Fracchia contro Dracula di Neri Parenti. Ha inoltre partecipato come concorrente a due edizioni dell’Isola dei famosi, al reality Il Ristorante di Antonella Clerici e al Grande Fratello Vip 6 di Alfonso Signorini. Proprio durante il GF Vip 6 ha dichiarato di aver avuto esperienze omosessuali e si è definito fluido.

Chi è Giucas Casella? La vita privata

Giucas Casella con il figlio James – Foto: Facebook

Per quanto riguarda la sua vita privata, Casella è compagno dell’ex annunciatrice tv e attrice e doppiatrice Valeria Perilli. Durante il rapporto con Valeria, Giucas ha conosciuto una ballerina inglese, Carol Torr, dalla quale ha avuto il suo unico figlio, Giacomo (chiamato James). Ha un profilo privato e una pagina su Facebook. Al suo profilo Instagram @giucas_casella risultano iscritti quasi 100mila followers.