Chi è Guendalina Tavassi? Anni, altezza, prima, biografia, Wikipedia, figlia, ex marito, Instagram, GF, Isola dei famosi

Chi è Guendalina Tavassi? Quanti anni ha? Quando e dove è nata? Qual è il suo segno zodiacale? Quanto è alta? Quanto pesa? Come si chiama il suo ex marito? Quanti figli ha? Com’era prima? Guendalina Tavassi è diventata nota e popolare grazie alla sua partecipazione come concorrente al Grande Fratello e all’Isola dei famosi. Ha una pagina su Wikipedia? E su Facebook e Instagram? Ora conosciamola meglio, scoprendo età, altezza, peso, biografia, carriera e vita privata dell’ex concorrente del GF e dell’Isola dei famosi.

Guendalina Tavassi – Foto: Facebook

Chi è Guendalina Tavassi? La biografia

Guendalina Tavassi è nata l’1 gennaio 1986, sotto il segno zodiacale del Capricorno, a Roma. Alta 168 cm, pesa 54 chili, fisico perfetto e sguardo magnetico. Ha moltissimi tatuaggi, tra i quali la scritta del nome della figlia “Gaia” sul braccio e la scritta “I Love Him” e tantissimi altri. Ha sofferto molto per il divorzio dei suoi genitori. Non ha una pagina su Wikipedia, ma ha una pagina da quasi 1 milione di followers su Facebook e un profilo Instagram con oltre 1,2 milioni di followers. Viene criticata per aver fatto ricorso troppo spesso alla chirurgia estetica: ha ammesso di essersi rifatta il naso e il seno.

Chi è Guendalina Tavassi? La carriera

Guendalina Tavassi – Foto: Facebook

Guendalina ha esordito in tv come concorrente del Grande Fratello 11. Poi ha cominciato la sua carriera come attrice, showgirl e opinionista. Nel 2012 ha recitato nella sit-com televisiva S.P.A (con Rajae Bezzaz, Melita Toniolo, e Sarah Nile). È spesso ospite di programmi come Pomeriggio Cinque, Mattino Cinque e in altri salotti televisivi di Mediaset e Rai. Ha partecipato come naufraga vip alla nona edizione dell’Isola dei famosi. Nel 2018 è passata in Rai, dove ha partecipato a Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti.

Nel 2022 è di nuovo nel cast dell’Isola dei famosi, questa volta però in coppia con il fratello Edoardo Tavassi.

Chi è Guendalina Tavassi? La vita privata

Guendalina Tavassi e Federico Perna – Foto: Facebook

Guendalina Tavassi è diventata mamma molto presto di Gaia, avuta dall’ex compagno Remo Nicolini. Nel 2013 si è unita in matrimonio con Umberto D’Aponte e da questa unione sono nati altri due figli: Chloe e Salvatore, nati rispettivamente nel 2013 e nel 2016. Nel 2020 è finito in Rete un suo video molto intimo con il marito Umberto D’Aponte. A marzo 2021 Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte si sono separati. Ad agosto 2021 l’ex gieffina ha ufficializzato la sua nuova relazione d’amore con Federico Perna, manager nel settore della ristorazione. A febbraio 2022 Umberto D’Aponte è stato arrestato poiché avrebbe violato il divieto di avvicinarsi a Guendalina Tavassi, dopo che si erano verificati episodi di aggressione.