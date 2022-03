Chi è Gustavo Rodriguez? Età, data di nascita, altezza, Wikipedia, lavoro, attore, malattia, Instagram, papà

Chi è Gustavo Rodriguez? Chi è il padre di Belen Rodriguez? Che lavoro fa? Quanti anni ha? Qual è la sua età? Qual è il suo segno zodiacale? Quanto è alto? Quanto pesa? Era un prete anglicano? Dove vive ora? Ha una pagina su Wikipedia? Ha recitato il ruolo di attore in alcuni film? Ora conosciamo meglio Gustavo Rodriguez, scoprendo il suo peso, data di nascita, altezza, biografia, carriera, vita privata e profilo Instagram.

Gustavo Rodriguez – Foto: Instagram

Chi è Gustavo Rodriguez? Biografia e vita privata

Gustavo Rodriguez con la moglie Veronica Cozzani – Foto: Facebook

Gustavo Rodriguez è nato in Argentina nel 1959. La sua data di nascita non è stata ancora svelata. La sua altezza e il suo peso sono rispettivamente pari a 176 cm e 77 chili. Non si sa quasi nulla sulla sua infanzia e adolescenza. Ha un passato da musicista rock e ha scelto di rinunciare a questa carriera per amore di sua moglie Veronica Cozzani. Dal loro matrimonio sono nati tre figli: Belen (1984), Jeremias (1988) e Cecilia (1990). Da giovane ha scelto di prendere i voti e diventare un pastore della Chiesa Anglicana argentina. Gustavo è stato pastore anglicano fino a quando sua figlia Belen ha trovato popolarità e successo in Italia. Poi è stato costretto a rassegnare le dimissioni. Gustavo ha deciso di trasferirsi in Italia, insieme alla moglie, per stare con i suoi tre figli. Al momento si dedica alla musica, suona il violino e la chitarra, e alla cura della famiglia. Nel 2018 si è parlato molto sui giornali di una sua presunta malattia o disturbo. Pare che sia stato colpito da un forte crollo nervoso che avrebbe causato un episodio di cui sarebbe stato il diretto protagonista. In preda a uno stato di alterazione, avrebbe cominciato a urlare e a gettare oggetti dal balcone. Nessuno sarebbe rimasto ferito ma i vicini di casa, allarmati dalla situazione, avrebbero chiamato la polizia e l’ambulanza. Gustavo sarebbe stato poi ricoverato in ospedale, per placare il suo stato alterato, e dopo le sue dimissioni non avrebbe più avuto episodi simili.

Chi è Gustavo Rodriguez? Lavoro

Gustavo Rodriguez non ha una pagina su Wikipedia e neanche su Facebook. Il suo unico profilo ufficiale è presente su Instagram ed è rigorosamente privato. Al suo account privato @gustavogrodriguez risultano iscritti oltre 50mila followers. Lui ha un passato da musicista rock e pastore anglicano, ma non di attore. Da quando vive a Milano in Italia, si dedica completamente alla sua super famiglia. Nel 2022 è nel cast dei naufraghi vip dell’Isola dei famosi in coppia con il figlio Jeremias Rodriguez.