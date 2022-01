Chi è Jessica Serra? Biografia, lavoro, vita privata e Instagram della dama del trono over di Uomini e Donne che ha destato la curiosità di cavalieri e pubblico.

Jessica Serra: Biografia e vita privata

Jessica Serra è nata a Olbia il 28 agosto del 1991 sotto il segno zodiacale della Vergine, ma non si sa altro della sua infanzia e del suo passato.

Dalle poche informazioni riguardanti la sua vita privata, invece, sappiamo che ha avuto una relazione importante dalla quale sono nati due bambini.

Jessica Serra: Lavoro

Jessica Serra lavora nel campo del fitness e del wellness nel ruolo di personal trainer e wellnes influencer.

La donna gestisce un proprio sito web chiamato In forma con Jessica nel quale fornisce consulenza e consigli per workout, dieta e benessere.

Jessica Serra a Uomini e Donne

Jessica Serra arriva nello studio di Uomini e Donne nell’autunno del 2021 e suscita l’attenzione di Marcello Messina, ex flirt della veterana Ida Platano.

Marcello e Jessica escono per qualche settimana, ma la frequentazione si interrompe per volere del cavaliere. Per lui non c’era altro che attrazione fisica.

La chiusura di questa conoscenza, però, le apre nuove opportunità, prima con Vincenzo Rosiello con il quale non c’è stata sintonia e dopo con Diego C. con il quale ha litigato per via del bacio tra il cavaliere e Marika Geraci.

Jessica Serra: Instagram

Jessica Serra è molto attiva sui social e vanta un profilo Instagram molto seguito in cui condivide foto del suo tempo libero e delle sue passioni.

Tra le foto più apprezzate di Jessica ci sono quelle dei momenti dedicati alla cura del corpo e quelle accompagnate da didascalie profonde in cui si dimostra dolce, sensuale e sognatrice.