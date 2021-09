Chi è Joseph Lantillo? Età, altezza, peso, immagini, Facebook, foto e Instagram di Mister Italia 2021

Chi è Joseph Lantillo? Quanti anni ha? Quando e dove è nato? Quanto è alto? Quanto pesa? Joseph Lantillo ha vinto il titolo di Mister Italia 2021 durante la finalissima del concorso nazionale di bellezza maschile, diretto e organizzato da Claudio Marastoni, che si è svolta i 7 agosto scorso a Pescara. Il giovane siciliano ha avuto la meglio sugli altri 38 finalisti di Mister Italia. Succede al giovane modello e attore campano Giuseppe Moscarella. Ora conosciamo meglio Mister Italia 2021, scoprendo età, altezza, peso, biografia, lavoro e vita privata.

Chi è Joseph Lantillo? La biografia e vita privata

Joseph Lantillo – Foto: Facebook

Joseph Lantillo è nato il 23 febbraio 1998, sotto il segno zodiacale dei Pesci, a Erice, comune di 26mila abitanti del libero consorzio comunale di Trapani in Sicilia. Joseph è alto 190 cm, pesa 87 chili, fisico perfetto, fascino mediterraneo e non ha tatuaggi. Si è laureato alla triennale in Scienze Motorie ed è attualmente iscritto alla laurea specialistica. Ha un profilo privato su Facebook e uno su Instagram, dove vanta quasi 10mila followers. Attualmente è single.

Chi è Joseph Lantillo? Lavoro

Joseph Lantillo – Foto: Facebook

Lantillo lavora come postino. Il 7 agosto 2021 ha ricevuto lo scettro e la corona di Mister Italia dal precedente vincitore, il modello e attore Giuseppe Moscarella. “È un titolo che voglio dedicare alla mia regione, la Sicilia, spesso trascurata e relegata ai margini ma che grazie a questa vittoria potrà per un anno essere in cima alla nazione”, sono state le prime parole di Lantillo che all’indomani del trionfo a Pescara è stato anche ricevuto in Municipio nella sua città e insignito come testimonial di Trapani per i giovani.