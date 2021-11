Chi è Katia Ricciarelli? Quanti anni ha il soprano? Dove è nata? Per la verità Katia Ricciarelli non ha bisogno di presentazioni. Il soprano è abbastanza famosa e popolare in tutto il mondo. La sua vita professionale è sempre sotto i riflettori mediatici, come d’altronde anche quella privata. Quando si è sposata? Cosa fa oggi? Che reality ha fatto? Ora però conosciamola meglio, scoprendo età, altezza, peso, biografia, carriera, vita privata e profili social della concorrente più famosa del Grande Fratello Vip 6 di Alfonso Signorini.

Katia Ricciarelli – Foto: Instagram

Chi è Katia Ricciarelli? La biografia

Katia Ricciarelli – Foto: Instagram

Katia Ricciarelli è nata il 16 gennaio 1946, sotto il segno zodiacale del Capricorno, a Rovigo. Il suo vero nome è Catiuscia Maria Stella Ricciarelli. Alta 170 cm, pesa 70 chili, capelli biondi e occhi chiari, Katia è nata in una famiglia non agiata. La madre, abbandonata dal marito arruolatosi come volontario nella campagna di Russia, fu costretta a crescere da sola le tre figlie. Katia, ultimogenita, avuta dalla relazione con un altro uomo conosciuto durante un soggiorno lavorativo in Germania, dimostrò sin dall’adolescenza un forte interesse per il canto, svolgendo nel frattempo diversi lavori per sostenersi, tra cui l’operaia in una fabbrica di mangiadischi. In seguito ha studiato al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, debuttando a Mantova nel 1969 con La bohème e apparendo l’anno successivo al Regio di Parma ne Il trovatore. È salita alla ribalta nel 1971 dopo aver vinto il Concorso Internazionale Voci Verdiane della Rai eseguendo un’aria da Il corsaro.

Chi è Katia Ricciarelli? La carriera

Katia Ricciarelli – Foto: Instagram

Durante la sua formidabile ed encomiabile carriera si è esibita nei maggiori teatri del mondo. Nel 1994, per i venticinque anni di carriera, è stata insignita del titolo di Kammersangerin a Vienna e di Grande Ufficiale della Repubblica Italiana. Ha poi recitato il ruolo di attrice, inizialmente in film TV e fiction, successivamente in film d’autore ricoprendo anche ruoli da protagonista, come ne La seconda notte di nozze di Pupi Avati, la cui interpretazione le è valso il Nastro d’Argento. Si è dedicata inoltre al musical, interpretando Caruso (2002) e Gloriosa (2008). Nel 2003 è stata insignita della Medaglia d’Oro ai Benemeriti della Cultura e dell’Arte. Spesso opinionista e giurata in tv, Katia ha partecipato come concorrente a diversi reality show: da La Fattoria a Let’s Dance, da Il Cantante Mascherato al GF Vip 6.

Chi è Katia Ricciarelli? La vita privata

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, dopo una lunga relazione col tenore José Carreras, durata 13 anni, il 18 gennaio 1986 ha sposato il presentatore televisivo Pippo Baudo. La celebre coppia vip dello show business italiana si è separata nel 2004 per poi divorziare tre anni dopo. Oggi è felicemente single. Non ha una pagina Facebook ufficiale, ma un profilo Instagram con account @katiaricciarellireal a cui sono iscritti soltanto 5mila followers.