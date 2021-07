Chi è Kim Lukas? Biografia, carriera, oggi, canzoni, To Be You, All I Really Want e Let It Be The Night

Chi è Kim Lukas? Gli appassionati e fan di musica dance la conoscono tutti. Kim Lukas è una famosa, apprezzata e amata cantante inglese di musica dance cresciuta artisticamente in Italia. Sono davvero tante le sue canzoni di maggior successo: da To Be You ad All I Really Want, da Let It Be The Night a Boogie Baby, che vede la collaborazione della sua grande amica e collega Nathalie Aarts dei Soundlovers. Inoltre è l’autrice dei testi di tutti i suoi pezzi e in qualità di autrice ha collaborato con numerosi altri artisti (Sagi Rei, Hard in Tango, Dj Bum Bum e tantissimi altri). Inoltre è anche professoressa di inglese a Bergamo. Oggi dedichiamo questo articolo proprio a Kim, una delle star della dance music più apprezzate, seguite e amate d’Europa.

Chi è Kim Lukas? La biografia

Kim Lukas è nata il 16 marzo 1974, sotto il segno zodiacale dei Pesci, a Londra nel Regno Unito. Kim ha dimostrato sin da piccola una certa propensione alla musica e alla recitazione teatrale. Ha studiato alla scuola drammatica “Academy of Live and Recorded Arts” di Londra, dove ha imparato l‘arte della danza, del canto e della recitazione. Terminati gli studi ha lavorato sin da subito con diverse compagnie teatrali, compresa “The English Shakespeare Company” e ha partecipato al ‘The Edinburgh Festival’. Nel 1998 si è trasferita in Italia, dove ha cominciato ad organizzare e recitare in workshop teatrali itineranti in lingua inglese.

Qual è la sua filosofia di vita? Come ha raccontato ai nostri microfoni in un’intervista: “La mia filosofia di vita è la seguente: devi vivere ogni momento e ogni giorno come se fosse l’ultimo perché non si sa mai cosa potrà succedere domani. Non si può vivere nel passato, perché ormai è andato. Bisogna alzarsi sempre con il sorriso ogni mattina e ridere, ridere e ridere”. Oggi è più realista, ma da giovanissima era sognatrice. Quali sono i suoi valori? Kim ha detto a noi di iGossip.it: “Bisogna avere rispetto per tutti. Tutti siamo importanti. Bisogna vivere con i piedi per terra e vivere con amore e felicità”.

Chi è Kim Lukas? La carriera

Nel 1999 ha collaborato con alcuni cantanti italiani per il perfezionamento della pronuncia inglese e dall’incontro con il noto produttore Roberto Turatti è nato il progetto musicale Kim Lukas (al quale parteciperanno tra gli altri Giorgio Boretti, Silvio Melloni e Gino Zandonà). Il primo singolo “All I Really Want”, pubblicato nel maggio del 1999 e remixato dagli Eiffel 65, ha scalato le classifiche di tutto il mondo, seguito dal successo del secondo singolo “Let it Be The Night” (2000), prima dell’uscita dell’album “With a K” (2000), del terzo singolo “To Be You” (2000) e della canzone “Cloud 9” (2001).

Sull’onda del successo internazionale, la bravissima e popolare artista inglese ha partecipato sia in Italia che all’estero a importanti show musicali e trasmissioni radio televisive. Nel 2002 ha collaborato come Video DJ, presentatrice ed autrice della trasmissione “The European Top 20” (Emittente Gay TV). È del 2011 un altro importante progetto musicale, che è culminato con l’uscita del singolo “One more Day” (Simon De Jano Feat. Kim Lukas), nato dalla collaborazione con Meduza (Autore e produttore tra gli altri successi delle hit “Piece of Your Heart” e “Lose Control”). Dal 2013 ha partecipato al progetto “Girls Party” con due altre famosissime cantanti dance, molto amiche di Kim anche nella vita privata: Neja e Nathalie Aarts dei “The Sound Lovers”.

Kim Lukas è costantemente attiva nel mondo musicale sia come autrice che come cantante e partecipa a concerti in tutta Europa. Nel 2015 è stato pubblicato il pezzo “You Know” con il progetto “3Dom Feat. Kim Lukas”. Nel 2019 è stato pubblicato il singolo di Kim Lukas “Upside Down”, grazie all’idea di DJ Jump di unire in un solo album (“Back To The Feat”) gli artisti che hanno fatto la storia della dance (Erika, Neja, Jeffrey Jey, Haiducii, Magic Box, Paps, Dj Ross, Roby Rossini, Lady Helel, Dj Maxwell, Jenny Dee, Nathalie Aarts).

Nel 2020 Kim Lukas e Nathalie Aarts hanno lanciato il singolo Boogie Baby, canzone dal sound moderno scritta da Roby Santini e prodotta in collaborazione con Ale Viale e Dj Ross. Boogie Baby è stato pubblicato da Bang Record il 3 aprile 2020, seguito dalla versione di RSDJ, pubblicata il 16 aprile 2020. Il 9 dicembre del 2020 è uscito un remake del famoso brano di Gigi D’Agostino “L’Amour Toujours”, prodotto da DJ Jump e Roby Giordana (sull’etichetta New Music International) insieme a 18 artisti dance degli anni ’90, per raccogliere fondi per #scenaunita, creato dal celebre rapper e produttore discografico italiano Fedez per aiutare i lavoratori della musica e dello spettacolo. Il brano ha raggiunto velocemente le vette delle classifiche di vendita.