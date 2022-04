Chi è Laura Maddaloni? Età, altezza, biografia, Wikipedia, sorella, fratello, fisico, judo, matrimonio, Clemente Russo, Isola, Instagram, Facebook

Chi è Laura Maddaloni? Quando e dov’è nata? Quanto è alta? Quanto pesa? Si è sottoposta a qualche intervento di chirurgia estetica? Ha una sorella e un fratello? Ha una pagina su Wikipedia? Quando si è unita in matrimonio con il campione di judo Clemente Russo? Quanti figli ha? Ora conosciamola meglio, scoprendo età, altezza, peso, biografia, carriera, vita privata e profili social.

Laura Maddaloni – Foto: Facebook

Chi è Laura Maddaloni? La biografia

Laura Maddaloni – Foto: Facebook

Laura Maddaloni è nata l’11 aprile 1980, sotto il segno zodiacale dell’Ariete, a Napoli. I suoi genitori sono Giovanni Maddaloni (allenatore di judo) e Caterina Iuliano. Non ha una sorella ma ha due fratelli: Pino (1976) e Marco (1984), entrambi campioni di judo. Non si conoscono i dati relativi alla sua altezza e al suo peso. Ha una pagina su Wikipedia ed è molto popolare su Facebook e soprattutto Instagram. Fa almeno due sessioni di fitness al giorno. Ha un gatto bianco e grigio, che è la mascotte della casa ed è appassionata anche di equitazione. Il suo cavallo si chiama Black.

Chi è Laura Maddaloni? La carriera

Clemente Russo e Laura Maddaloni all’Isola dei famosi 2022 – Foto: Facebook

Grazie all’influenza e al supporto dei genitori, Laura, e anche i suoi fratelli, hanno intrapreso la carriera sportiva nel judo. Ha vinto un bronzo a squadre nel campionato europeo del 2001 e un altro bronzo personale nel 2005 ai Giochi del Mediterraneo (Armenia). Insieme al marito Clemente Russo e ai fratelli ha fondato il centro sportivo Clemente Russo and Maddaloni Brothers.

Nel 2019 ha collaborato con il programma televisivo condotto da Barbara D’Urso, Pomeriggio 5, in onda su Canale 5 realizzando la rubrica In forma con Laura, spazio dove ha fornito consigli e ha mostrato esercizi per mantenersi in forma. Nello stesso anno è stata la protagonista dello spot pubblicitario Emozioni senza fine per l’azienda napoletana di profumi “Edo’ parfum”. Nel 2022 partecipa per la prima volta a un reality show, L’Isola dei famosi, in coppia con suo marito Clemente Russo.

Chi è Laura Maddaloni? La vita privata

Clemente Russo con la moglie Laura Maddaloni – Foto: Facebook

La sorella di Marco Maddaloni e Pino Maddaloni, entrambi judoki, ha sposato il pugile Clemente Russo il 29 dicembre 2008 a Cervinara. I due hanno avuto tre figlie: Rosy, nata il 9 agosto del 2011, e le gemelle Jane e Janet nate il 14 giugno 2013. Il 3 dicembre 2017 la coppia vip del jet set nazionale si è risposata a Napoli. Laura Maddaloni si sarebbe sottoposta a qualche intervento di chirurgia estetica, ad esempio alle labbra e agli zigomi.