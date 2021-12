Chi è Leonardo Bozzetti? Biografia, lavoro, vita privata e Instagram del cavaliere del trono over di Uomini e Donne che ha stregato Gemma Galgani.

Leonardo Bozzetti- foto instagram.com

Leonardo Bozzetti: Biografia e vita privata

Leonardo Bozzetti è nato a Sesto San Giovanni nel 1953, ma non si sa molto altro riguardo il suo passato.

Quello che sappiamo è che ha frequentato l’Università Cattolica di Milano (città in cui vive attualmente) e ha un matrimonio alle spalle.

Dell’ex moglie non si è ancora scoperto nulla, ma dalle loro relazione è nata una figlia alla quale è molto legato.

Leonardo Bozzetti: Lavoro

Attualmente Leonardo Bozzetti lavora per una società che produce birra e si diletta ad andare a cavallo e facendo jogging tutti i giorni. Non a caso l’uomo è stato istruttore in passato.

Leonardo Bozzetti a Uomini e Donne

Leonardo Bozzetti- foto instagram.com

Leonardo Bozzetti entra nello studio di Uomini e Donne 2021-2022 per conoscere meglio la veterana del programma Gemma Galgani.

L’ingresso del cavaliere è stato strano, visto che la dama torinese è risultata positiva al Covid e relegata per qualche settimana in quarantena. I due hanno avuto modo di interagire a distanza.

In realtà quello che sembrava essere un feeling giovane e superficiale si è dimostrato a prova di critiche e distanza.

“Mi ha incuriosito per i suoi modi di fare e per il suo lato combattivo – ha detto il cavaliere – Mi ha stupito molto la sua capacità di replicare ed essere battagliera. Mi sembra una donna che si nasconde dietro la timidezza: ha qualcosa di affascinante che viene voglia di scoprire. È una persona interessante da conoscere, anche simpatica”.

Leonardo e Gemma si sono soltanto sentiti per telefono e successivamente il cavaliere le ha organizzato un bellissima sorpresa sotto casa.

La dama torinese si è detta super entusiasta della nuova conoscenza, ma c’è chi lo definisce già un fuoco di paglia.

Leonardo Bozzetti: Instagram e social

Leonardo Bozzetti- foto instagram.com

Leonardo Bozzetti ha un profilo Instagram, ma non sembra essere particolarmente attento e attivo sui social.