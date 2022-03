Chi è Lorenzo Orsini? Età, altezza, peso, biografia, Wikipedia, calciatore, rapper, madre, Instagram e Facebook di Lollo G

Chi è Lorenzo Orsini? Quando e dov’è nato? Quanto è alto? Quanto pesa? Ha una pagina su Wikipedia? Qual è la sua pagina Facebook? E il suo profilo Instagram? Lorenzo Orsini è conosciuto con il nome d’arte di Lollo G. Alcuni hanno messo in circolazione il rumor sulla sua palesemente e finta parentela con la famiglia dei Savoia, che è stato prontamente smentito dal principe Emanuele Filiberto. Ora conosciamolo meglio, scoprendo età, altezza, peso, biografia, carriera e vita privata.

Lorenzo Orsini in arte Lollo G – Foto: Instagram

Chi è Lorenzo Orsini? La biografia

Lorenzo Orsini nelle vesti di calciatore – Foto: Instagram

Lorenzo Orsini è nato nel 2000 a Formigine, in provincia di Modena. Non si sa molto delle sue origini, né del suo peso e altezza. Sua madre è un’avvocata. Attualmente è iscritto all’Università in Scienze Giuridiche. Da adolescente sognava di diventare calciatore e gli piace molto giocare a calcio.

Chi è Lorenzo Orsini? La carriera e la vita privata

Moreno e Lorenzo Orsini in arte Lollo G – Foto: Instagram

Fin dall’età di 16 anni ha aperto diversi live ad artisti come Ghali, Samuel Heron, Sick Luke, Gue Pequeno, Achille Lauro, Drefgold e Mambolosco. Noto soprattutto nel mondo social e tra gli amanti del genere rap, Lollo G ha infatti inciso e pubblicato su YouTube diverse canzoni, come: Questa volta no (feat. Moreno), Voglia di te e Salgo su.

Ad oggi ha all’attivo una serie collaborazioni con alcuni dei produttori più importanti e influenti della scena rap e un feat con Lil Wayne, star internazionale e tra gli artisti più potenti del panorama musicale hip-hop. Per quanto riguarda la sua vita privata, si è scritto e detto molto sul suo presunto flirt con Marialaura De Vitis in realtà hanno soltanto collaborato insieme per un video musicale del rapper. Nel 2022 è nel cast dei concorrenti del programma tv La Pupa e il Secchione Show di Barbara d’Urso.

Non ha una pagina su Wikipedia, né su Facebook. Al suo profilo Instagram @iamlollog risultano iscritti ben 140mila followers.