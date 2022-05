Chi è Luca Di Carlo? Età, altezza, peso, biografia, avvocato del Diavolo, Cicciolina, Facebook, Instagram, Wikipedia, Isola dei famosi

Chi è Luca Di Carlo? Quanti anni ha? Quanto è alto? Quanto pesa? Qual è il suo segno zodiacale? Quando e dove è nato? Ha tatuaggi? Luca Di Carlo è diventato noto per essere l’avvocato della celebre ex diva a luci rosse e naufraga vip dell’Isola dei famosi 2022 Ilona Staller, in arte Cicciolina. Il suo pseudonimo è l’avvocato del Diavolo, chiaro rimando al film americano diretto da Taylor Hackford, interpretato da Al Pacino e Keanu Reeves. Ha una pagina su Wikipedia. Ora conosciamolo meglio, scoprendo età, altezza, peso, biografia, lavoro, profili Facebook e Instagram e vita privata.

Chi è Luca Di Carlo? La biografia

Luca Di Carlo è nato il 29 maggio 1976, sotto il segno zodiacale dei gemelli ascendente scorpione, in Tagliacozzo, L’Aquila. Non ha tatuaggi. Alto 183 cm, pesa 81 chili, capelli neri, occhi verdi e sguardo magnetico. Per quanto riguarda le sue origini sappiamo che oltre a essere di origini abruzzesi, è figlio di Giusy Attili e Giovanni Di Carlo. Tra le altre curiosità sappiamo che l’avvocato ha anche un fratello di nome Tony. Ha avuto un’infanzia dura e difficile in un istituto. Non ha una pagina su Wikipedia, né un profilo su Instagram ma ha un profilo privato su Facebook.

Chi è Luca Di Carlo? La carriera e la vita privata

Luca Di Carlo – Foto: Facebook

Si è laureato in legge in Roma nell’Università “La Sapienza” e giovanissimo diventa avvocato penalista giurista. Ha fatto pratica forense presso uno studio legale nell’estrema periferia. Ex legionario assegnato ai servizi d’assalto dall’identità da sempre rimasta un segreto, avvocato penalista tra i più pagati, con l’adrenalina per le corse in auto e in moto.

La celebre attrice Pamela Anderson ha parlato più volte della sua storia sentimentale indimenticabile con Luca Di Carlo. Mentre l’icona Ilona Staller, in arte Cicciolina, gli ha dedicato un dipinto dal titolo “l’angelo e il diavolo” che ritrae Cicciolina, “l’angelo”, salvato dall’avvocato Luca Di Carlo, “il diavolo”, opera che è stata esposta anche in Agorà Gallery, Chelsea, New York, U.S.A.

È presente nel mondo in programmi televisivi di vario genere e in giornali quotidiani, settimanali e mensili, anche di cronaca rosa nelle vesti di playboy.

Luca Di Carlo è anche noto per aver vinto il famoso processo d’interesse pubblico mediatico internazionale dell’ex deputata al Parlamento italiano ed ex attrice di film per adulti Ilona Staller in arte Cicciolina contro lo scultore americano all’avanguardia Jeff Koons che uniti da matrimonio è naufragato dopo due anni e mezzo.

Ilona Staller, trasferitasi negli Stati Uniti a New York, ha ingaggiato una lunga battaglia legale, ha rapito il figlio minore Ludwig Koons dagli Stati Uniti e l’ha condotto in Italia. Per questa vicenda è stata intrapresa nei suoi confronti oltre ad un processo penale internazionale per sottrazione e rapimento del figlio minore anche una causa per risarcimento danni morali per padre sofferente, promossa da Jeff Koons, che ha chiesto 6 milioni di dollari. Ilona Staller ha incaricato come suo difensore l’avvocato Luca Di Carlo e ha vinto nel famoso processo di diritto internazionale penale, facendo anche assolvere l’ex attrice a luci rosse dalle accuse di avere impedito all’ex coniuge di incontrare il figlio, e vincendo anche sulla richiesta processuale risarcitoria milionaria promossa da Jeff Koons nel 2008, chiudendo così definitivamente, la storica battaglia legale internazionale del rapimento internazionale del figlio Ludwig Koons dagli Stati Uniti.

Avvocato anche di Michael Jackson e della famiglia di Pablo Escobar, Luca è impegnato politicamente con Cicciolina a difesa dell’amore, della natura e degli animali. Ilona ha realizzato un’opera d’arte che la raffigura con Luca Di Carlo e che si intitola “L’angelo e il diavolo” ed è stata esposta al MoMA di New York. Nel 2019 è stato nominato difensore della famiglia Casamonica. Nel 2021 ha rappresentato il brand di moda Desigual in tutto il mondo. Nel 2022 è spesso presente in studio all’Isola dei famosi per supportare la naufraga vip Ilona Staller. Si vocifera di un suo possibile ingresso come concorrente all’Isola dei famosi 2022 di Ilary Blasi o al Grande Fratello Vip 7 di Alfonso Signorini.

Non è sposato e non ha figli. Attualmente è single.