Chi è Lucrezia Selassié? Età, peso, altezza, biografia, genitori, GF Vip, Riccanza e Instagram di Lulù

La principessa Lucrezia Selassié, soprannominata Lulù, è diventata nota nel nostro Paese grazie alla sua partecipazione insieme alle sue due sorelle alla sesta edizione del famoso reality show di Canale 5, il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

Chi è Lucrezia Selassié? La biografia

Lulù Selassié è nata il 9 giugno 1998, sotto il segno zodiacale dei Gemelli, a Roma ed è cresciuta tra Roma e Londra, insieme alle sorelle Lucrezia e Clarissa. Infatti è una delle tre principesse etiopi, discendenti dell’omonima dinastia, detronizzata nel 1974. La pronipote dell’ultimo imperatore d’Etiopia è alta 165 cm e pesa 55 chili. Suo padre, Giulio Bissiri, è stato arrestato in Lussemburgo ed estradato in Svizzera con l’accusa di truffa. Oggi vive a Roma, in Piazza di Spagna, con la famiglia. Qui è accudita da un maggiordomo personale, uno staff che si prende cura di make-up e hairstyle a domicilio, e ha anche un autista personale.

Ha raccontato di aver avuto un’infanzia difficile nonostante gli agi, poiché è stata vittima di discriminazione e di aver sentito isolamento da parte di una parte delle sue amicizie. Molti ragazzini, suoi compagni di scuola, la additavano per il colore della pelle, leggermente più scuro. Questa situazione ha portato Lulù ha sviluppare un’empatia e una fragilità superiori. Si definisce una “principessa moderna”. Alfonso Signorini ha alimentato dubbi sul suo titolo di studio, la laurea alla John Cabot University di Roma.

Chi è Lucrezia Selassié? La vita privata e il lavoro

In molti pensano che soffra di disturbi alimentari. In molti pensano che si sia rifatta le labbra. Fa particolare attenzione alla forma fisica, praticando yoga e meditazione. La sua passione più grande? Il canto. Lulù, infatti, spera di poter fare della sua passione una professione. A differenza della sorella maggiore, Jessica Selassié, lei non ha partecipato a Riccanza 2. A settembre 2021 è entrata insieme con le sorelle come concorrente ufficiale del GF Vip 6 di Alfonso Signorini.

Nella Casa è finita spesso al centro del gossip per la sua attrazione nei confronti di Manuel Bortuzzo e per le sue sfuriate contro altri coinquilini. Al suo profilo Instagram @luluselassieofficial risultano iscritti 50mila followers. Non ha una pagina su Wikipedia.