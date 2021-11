Chi è Manuel Bortuzzo? Quando e dove è nato? Che segno zodiacale è? Quanto è alto? Quanto pesa? Come si chiama la sua fidanzata? La sua incredibile storia ha commosso l’intero Paese. Rimasto vittima di una terribile sparatoria nel 2019, il giovane nuotatore non cammina ed è costretto su una sedia a rotelle da ormai 2 anni, essendo di fatto paralizzato alle gambe. A settembre 2021 è entrato come concorrente ufficiale nella Casa del Grande Fratello Vip 6 di Alfonso Signorini. Ora conosciamolo meglio, scoprendo età, altezza, peso, biografia, profilo Instagram e vita privata.

Manuel Bortuzzo – Foto: Instagram

Chi è Manuel Bortuzzo? La biografia

Manuel Bortuzzo – Foto: Facebook

Manuel Bortuzzo è nato il 3 maggio 1999, sotto il segno zodiacale del Toro, a Trieste. Alto 189 cm, capelli castani e occhi marroni per il bel triestino. Il suo peso non è mai stato svelato finora. Attualmente non ha una pagina su Wikipedia. Il padre Franco Bortuzzo è un venditore di auto, mentre, la madre Rossella lavora in un panificio. Manuel ha trascorso un’infanzia felice insieme a loro e ai suoi tre fratelli: Kevin, Michelle e Jennifer. ll nuoto è sempre stato il suo sport preferito e ha iniziato fin da piccolo a nuotare. L’altra sua grande passione è il nuoto. Ha abbandonato gli studi, dopo la licenza media, per dedicarsi al nuoto, lasciando il Veneto in favore del Lazio per allenarsi al centro sportivo di Castelporziano, specializzandosi nel mezzofondo.

Chi è Manuel Bortuzzo? Il lavoro e la vita privata

Manuel Bortuzzo all’ingresso della Casa del GF Vip 6 – Foto: Facebook

Dopo aver ottenuto buoni risultati sportivi, la sua vita è radicalmente cambiata quel maledetto 3 febbraio 2019 quando è stato raggiunto per uno scambio di persona da un colpo di arma da fuoco alla schiena che è arrivato fino alla spina dorsale, provocandogli una grave lesione al midollo spinale.

Manuel ha raccontato di essere ancora vivo per soli 22 millimetri: il proiettile infatti è passato a questa distanza dall’aorta, se la avesse colpita sarebbe deceduto sul colpo. Questa consapevolezza di essere stato miracolato nella sfortuna ha dato a Manuel la forza di ricominciare ed adattarsi alla nuova vita. Da quel bruttissimo giorno è finito in sedia a rotelle, ma non ha mai perso la voglia di vivere e gioire.

Ha prima pubblicato il libro Rinascere, l’anno in cui ho ricominciato a vincere, nel 2019, e a giugno 2021 è andato in onda L’Ultima Gara, un docufilm con Raoul Bova, Massimiliano Rosolino, Filippo Magnini ed Emiliano Brembilla. A settembre 2021 ha preso parte come concorrente ufficiale al GF Vip 6 di Alfonso Signorini.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Manuel è stato fidanzato con la nuotatrice Martina Rossi, coinvolta insieme a lui nella sparatoria del 2019. Dopo la tragedia i due sono rimasti insieme, ma poi la loro relazione è giunta al termine. Poi ha avuto una liaison con Federica Pizzi, la figlia della compagna del suo dentista. Oggi è felicemente single. Molto popolare e amato sui social network, in particolar modo su Instagram dove al suo profilo @manuelmateo_ risultano iscritti 300mila follower. Ha un profilo anche su Twitter e una pagina su Facebook.