Chi è Marco Bianchi? Età, altezza, biografia, blog, libri, ricette estive, moglie, compagno e Luca Guidara

Chi è Marco Bianchi? Quanti anni ha? Quanto è alto? L’autore di numerosi libri e ricette estive è sempre al centro del gossip negli ultimi anni per la sua vita privata. Dopo la separazione dalla moglie, Marco Bianchi ha fatto coming out ufficializzando la sua storia d’amore con Luca Guidara. Ora ha un nuovo compagno. Il famoso food mentor e noto cuoco conosciuto dal pubblico televisivo per i suoi programmi basati sul buon cibo e sulla divulgazione della dieta mediterranea è molto seguito e amato sui social, in particolar modo su Instagram. Anche il suo blog è molto letto e seguito dai suoi fan. Conosciamolo meglio, scoprendo età, altezza, biografia, carriera e vita privata.

Marco Bianchi – Foto: Facebook

Chi è Marco Bianchi? La biografia

Marco Bianchi – Foto: Facebook

Marco Bianchi è nato il 22 settembre 1978, sotto il segno zodiacale della Vergine, a Milano. Alto 173 cm, si è diplomato come tecnico di ricerca biochimica presso l’istituto di ricerche farmacologiche “Mario Negri” (IRCCS) e, successivamente, ha iniziato a lavorare presso l’Istituto FIRC di oncologia molecolare (IFOM) di Milano, per poi diventare divulgatore scientifico per la Fondazione Umberto Veronesi. La sua alimentazione è principalmente vegetariana, con l’utilizzo di cibi integrali e l’eliminazione di zucchero. L’eliminazione della carne è dovuta a motivi etici e ambientali, ma spesso include il pesce nelle sue ricette.

Chi è Marco Bianchi? La carriera

Marco Bianchi – Foto: Facebook

Marco Bianchi ha ricoperto il ruolo di ambassador per Expo 2015 e quello di direttore artistico per la Milano Food & Wellness (manifestazione dedicata all’alimentazione e all’attività fisica). Ha seguito la dieta di sportivi come Federica Pellegrini, Filippo Magnini e i fratelli Maria e Tommaso Marconi. Nel 2013 col libro Un anno in cucina con Marco Bianchi ha ottenuto il Premio Bancarella della Cucina. Nel 2016 gli è stato attribuito alla Camera dei deputati il premio America della Fondazione Italia USA. Nel 2020 gli è stata affidata da Rai 1 la conduzione del programma Linea verde Estate in coppia con Angela Rafanelli, ed una rubrica fissa di cucina nel programma Buongiorno benessere di Vira Carbone, alternandosi con Alessandro Circiello. Nel 2021 è tornato alla conduzione di Linea verde Estate nuovamente in coppia con Angela Rafanelli.

Chi è Marco Bianchi? La vita privata

Marco Bianchi con la moglie nel primo scatto e con il penultimo compagno Luca Guidara nella seconda – Foto: Dagospia.com

Marco Bianchi si è unito in matrimonio con Veruska Formelli, che ha lavorato a lungo nelle pubblicità per dedicarsi poi a progetti editoriali che riguardano i bambini. Si sono conosciuti oltre dieci anni fa grazie ad amici in comune. Dopo ben tredici anni di fidanzamento e tre di convivenza si sono sposati e dal loro amore è nata la piccola Vivienne. Nel 2019 Marco Bianchi e la moglie Veruska Formelli si sono separati e il famoso chef ha fatto coming out, rivelando di essere fidanzato con l’influencer Luca Guidara. Anche questa relazione d’amore omosessuale è giunta al capolinea. A luglio 2021 Marco Bianchi ha confermato la fine della sua liaison con Luca Guidara e ha annunciato il suo nuovo amore. Al momento l’identità del suo nuovo compagno è top secret.