Chi è Marco Cucolo? Altezza, età, peso, biografia, famiglia, Instagram, lavoro, Wikipedia, Facebook, Lory Del Santo

Chi è Marco Cucolo? Quanti anni ha? Quanto è alto? Quanto pesa? Che lavoro fa? Qual è il suo profilo Instagram? Ha una pagina su Wikipedia e Facebook? Marco Cucolo è diventato noto al grande pubblico perché è felicemente fidanzato da tanti anni con la celebre showgirl, opinionista tv, vincitrice della terza edizione dell’Isola dei famosi e regista Lory Del Santo. Ora conosciamo meglio, scoprendo età, altezza, peso, famiglia, biografia e vita privata del compagno di Lory Del Santo.

Marco Cucolo – Foto: Facebook

Chi è Marco Cucolo? Biografia

Marco Cucolo – Foto: Facebook

Marco Cucolo è nato il 13 gennaio 1992, sotto il segno zodiacale del Capricorno, a Napoli. Alto 188 cm, pesa 78 chili, capelli castani, occhi marroni e fascino mediterraneo. I suoi hobby sono la fotografia e il calcio. Ama sciare. Non ha una pagina su Wikipedia, mentre, ha una pagina con 4mila followers su Facebook e un profilo Instagram con 153mila followers.

Chi è Marco Cucolo? Lavoro e vita privata

Marco Cucolo – Foto: Facebook

Grazie alla sua prestanza fisica ha sfondato presto nel mondo della moda diventando testimonial per diversi marchi e brand. Marco gestisce un servizio di acquisizione followers su Instagram. Da quasi 8 anni è legato sentimentalmente a Lory Del Santo. I due hanno 33 anni di differenza d’età ma questo non sembra inficiare il loro rapporto che da anni va a gonfie vele. Entrambi non hanno intenzione di sposarsi perché “il matrimonio è un contratto e quando c’è un contratto hai voglia di distruggerlo”. Cucolo è regista e attore della serie web andata in onda su Youtube chiamata The lady e creata proprio dalla stessa Lory.

La coppia vip del jet set nazionale è spesso ospite nei salotti tv di Rai e Mediaset. Hanno partecipato in coppia anche al reality show di Raidue, Pechino Express, nel 2016.

Come vi abbiamo anticipato in esclusiva e anteprima noi di IGOSSIP.it, Lory Del Santo e Marco Cucolo parteciperanno in coppia all’Isola dei famosi 2022, che sarà condotta da Ilary Blasi.