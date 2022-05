Chi è Marco di Uomini e Donne? Biografia, vita privata, lavoro e Instagram del cavaliere del trono over arrivato per conoscere Ida Platano.

Marco di Uomini e Donne: Biografia e vita privata

Marco è nato nel 1985 e vive nella provincia di Milano, ma riguardo il suo conto purtroppo non si sa molto altro.

Quello che si sa tramite le sue dichiarazioni è che è single da molto tempo e ha deciso di mettersi in gioco per trovare l’amore. Non è mai stato sposato e non ha figli.

Marco di Uomini e Donne: Lavoro

Marco lavora come operaio elettromeccanico nella provincia di Milano ma, come si può capire dal suo fisico, ama lo sport. Lavora anche come personal trainer.

Marco a Uomini e Donne

Marco scende la scale di Uomini e Donne per conoscere meglio Ida Platano, reduce dal ritorno in studio del suo ex Riccardo Guarnieri.

Il personal trainer ha parlato senza peli sulla lingua, affermando di voler conoscere la dama bresciana perché la ritiene una donna particolare.

Nonostante l’opinione di Tina Cipollari e i commenti di Ida riguardo il ritorno di Riccardo, però, il cavaliere si è dimostrato sicuro. Anzi, secondo lui, il tarantino sarebbe tornato per mettere in difficoltà l’ex fidanzata.

Stile casual, fisico definito e sguardo accattivante. Marco ha suscitato la curiosità della veterana del programma.

Così Ida ha accettato di conoscere il nuovo cavaliere, un po’ perché colpita dal suo aspetto e un po’ perché vicino alla sua Brescia.

Dopo qualche chiacchierata al telefono e un paio di uscite, però, Ida ha dichiarato di conoscere ancora poco di lui per potersi sbilanciare.

Marco di Uomini e Donne: Instagram

Attualmente non si ha traccia di un profilo personale di Marco di Uomini e Donne su Instagram, ma la sua partecipazione al people show di Maria De Filippi porterà alla luce nuove informazioni su di lui.